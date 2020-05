Annimari Korte löysi uuden kodin Helsingistä – mieletön näkymä parvekkeelta sinetöi ostopäätöksen

Annimari Korte odottaa innolla pian alkavia juoksukilpailuja.

Annimari Kortteen kevät on ollut täysin toisenlainen, mitä pika-aituritähti kuvitteli.

Korte vietti keväällä pitkän harjoitusjakson Yhdysvalloissa, joka muuttui koronatilanteen myötä suunniteltua monimutkaisemmaksi. Paluu Suomeen ei sekään sujunut täysin mutkitta.

Aiemmin Espanjassa asunut aituritähti muutti pari viikkoa sitten Helsinkiin, josta hän osti ensimmäisen oman asuntonsa.

Muuttohässäkkä Pasilaan on pitänyt Kortteen viime päivinä kiireisenä, mutta vajaista yöunista huolimatta uusi koti on suuri ilon aihe.

– Olen todella tyytyväinen ratkaisuun. Kaikki on niin helppoa tässä missä asun, ja kaikki on niin lähellä. Minulle oli tärkeintä, että saan mielenrauhan asunnossani. Helpottaa arkea ja stressaavaa urheilijan elämää, kun on oma kämppä, josta näkyy ihanat auringonlaskut, Korte kertoo.

Ja mielettömiä ne aurinkoiset illat ovatkin, näkyy Kortteen lähettämissä kuvissa.

Kortteen uudesta kodista avautuu upeat näkymät läntisen Helsingin ylle.

Päätös muutosta Suomeen oli muhinut Kortteen mielessä jo pitkään.

– Jo parin vuoden ajan olen miettinyt, että minun on hyvä olla Suomessa. Täällä ihan yksinkertaiset asiat, kuten että pesukone toimii, asunnossa on lämmin ja suihkusta tulee lämmintä vettä, ovat paljon paremmin kuin muualla. Elämänlaatu on täällä parempaa.

Espanjan vuokra-asunto oli harjoittelun kannalta kätevä, mutta iso osa vuodesta kului silti urheilu-uran johdosta muualla.

– Olen harjoitellut Hollannin maajoukkueen kanssa ja ajatellut, että olisi kiva käydä yhteisleireillä muiden huippu-urheilijoiden kanssa enemmänkin. Maksoin suuren osan vuodesta turhaan vuokraa Espanjassa, kun leirien lisäksi kuitenkin puolet vuodesta viettää kisakauden takia Suomessa.

– Totta kai on parempi ostaa oma asunto ja sijoittaa siten itseensä kuin maksaa vuokraa, Korte toteaa.

Kortteen uusi asunto on Pasilassa sijaitseva kaksio, jonka parvekkeelta avautuva maisema oli olennainen asia ostopäätöstä tehtäessä.

– Rauhoittavat maisemat oli minulle se tärkein juttu. Urheilijan elämä on stressaavaa, joten on tärkeää, että mieli rauhoittuu, kun pääsee kotiin. Keskuspuiston takaa näkyvä auringonlasku on urheilijan mielelle hyvä asia.

Kortteelle on tärkeää, että hän pääsee rauhoittamaan mieltään kovassa urheilijan arjessa.

Korte on tottunut elämään epävarmuudessa. Se on helpottanut aituritähden asennoitumista koronakriisiin.

Naisten pika-aitojen SE-nainen pääsee aloittamaan kilpailukesänsä ensi viikonloppuna. 32-vuotias aituri on mukana 7. kesäkuuta Lahdessa järjestettävässä Uusi Alku -yleisurheilutapahtumassa.

– On kiva päästä kisaamaan ensi viikolla, kun hallikausikin jäi välistä. En ole varmasti vielä oikeasti kisakunnossa, mutta sillä ei ole väliä, kunhan ihmiset pääsevät näkemään, että on kisoja, ja kaikki on palautumassa normaaliksi, Korte toteaa.

Korte keskeytti hallikautensa yhden kisan jälkeen takareiden kipuilujen takia, mutta huoli osoittautui vääräksi hälytykseksi. Nyt aituri on fyysisesti hyvässä kunnossa.

– Toki aina on jotain pikkukipuja, mutta mikään ei ole estänyt treenaamista. Olen ollut tosi hyvässä kunnossa, Korte iloitsee.

Ennen koronakriisin puhkeamista Korte matkasi helmikuun lopulla Floridaan harjoitusleirille. Vaikka liikkumisrajoitteet asettivatkin treenaamiselle omat haasteensa nopeasti, jäi Yhdysvalloissa vietetystä parikuukautisesta takataskuun hyviä oppeja.

Annimari Korte tunteikkaana juostuaan uuden SE:n 12,72 Joensuussa 24. heinäkuuta 2019.

– Jouduin treenaamaan puoli kuudelta aamulla, koska ennen aamukahdeksaa piti olla poissa kentältä. Siinä ei tietenkään saa aivan yhtä tehokkaita treenejä kuin normaalisti, mutta siinä oppi, että hyvää tulosta voi tehdä aikaan kuin aikaan, kun vain asennoituu oikein.

– Siellä oli myös pari hyvää valmentajaa katsomassa treenejäni, ja sain tosi hyviä vinkkejä heiltä. Koin ajan Yhdysvalloissa todella hyödylliseksi.

Kortteelle ainutlaatuisen kevään poikkeuksellisuus valkeni viimeistään, kun Tokion olympialaiset siirrettiin vuodella eteenpäin kesälle 2021.

Kovempi isku oli kuitenkin loppukesälle kaavailtujen Pariisin EM-kisojen peruuntuminen. Siellä viime kauden kolmanneksi nopein eurooppalainen pika-aituri olisi taistellut realistisesti arvokisamitalista.

Motivaatio harjoittelemiseen ei Kortteen mukaan ole kärsinyt, vaikka yksi suuri tavoite täytyikin heittää romukoppaan.

– On ollut helppo huomata, että minulle tärkein asia on omien rajojen löytäminen, ja sen takia motivaatio ei ole missään vaiheessa vähentynyt ollenkaan. Yritän edelleen juosta ennätyksiäni tänä kesänä, ja se on ollut selkeästi isompi tavoite itselleni kuin olympialaiset tai EM-kisat, Korte linjaa.

Annimari Korte ja Nooralotta Neziri ovat Suomen kärkinaisia pika-aidoissa.

Kilpailukauden totaalinen myllertäminen uusiksi oli toki shokki, mutta lukuisista vakavista vammoista ja terveyshuolista kivikkoisen uransa varrella kärsineelle ikitaistelijalle elämä epävarmuuden keskellä on tuttua hommaa.

– Tuntuu, että olen tottunut siihen, että kaikki menee aina pieleen. Tämä ei ole tuntunut yhtään pahalta, varsinkin kun sairasteluiden ja muiden ongelmien kanssa on tottunut siihen, että epävarmuus tulevasta on läsnä.

Siinä missä monet kilpakumppanit ovat uudenlaisten henkisten haasteiden edessä, ovat vaikeat vuodet valmistaneet Kortteen käsittelemään isojakin vastoinkäymisiä rauhallisin mielin.

– Tämä oli oikeastaan aika helpottava juttu siinä mielessä, että tämä on minulle ikään kuin normaali tilanne. Se epävarmuus tulevasta, mikä on minulle ollut aikaisemmin normaali, on nyt muille samanlaista. Siihen on ollut helppo suhtautua.

Korte on puinut omituista tilannetta kilpakumppaneistaan ainakin Nooralotta Nezirin kanssa.

– Olen jutellut Nooralotan kanssa jonkin verran. Kun muut leirit peruuntuivat, olemme suunnitelleet yhteisiä treenejä. Tänä viikonloppuna oli tarkoitus mennä Jyväskylään treenaamaan, mutta muuttohommien takia en ole kerennyt kuukauteen nukkumaan kunnon yöunia, niin nyt oli pakko laittaa lepo yhteistreenien edelle.

Vaikka arvokisat on tältä vuodelta peruttu, Kortteen kisakalenterissa riittää merkintöjä. Lahden kisojen jälkeen pika-aituri kilpailee kotimaan kentillä seuraavan kerran 27.6. Espoon teemakisoissa.

– Sen jälkeen onkin kisoja melkein joka viikko syyskuun Ruotsi-otteluun saakka.

Korte on myös kiinnitetty Oslossa Bislettillä kahden viikon päästä kisattaviin Impossible Games -kisoihin.