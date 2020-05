Petteri Piironen veikkaa, että keihäänheiton maailmanennätys rikotaan vielä jonain päivänä.

Päivälleen 24 vuotta sitten, Saksan Jenan tuulisessa illassa nähtiin kaikkien aikojen keihäskaari. Tshekkilegenda Jan Zelezny linkosi keihään kolmannella heitollaan 98,48 metrin päähän.

Lukema on yhä maailmanennätys. Tulos paransi Zeleznyn omaa vanhaa maailmanennätystä liki kolmella metrillä.

Vaikka vuosikymmenet ovat vierineet, suomalainen keihäsvalmentaja Petteri Piironen uskoo kivenkovaan, että Zeleznyn ennätys rikotaan tulevina vuosina.

– Ennätys on varmasti rikottavissa. Veikkaan, että tuleva ME:n heittäjä on jo syntynyt. Hän ei vain vielä ole välttämättä kansainvälisissä karkeloissa mukana. Onko hän 10- vai 15-vuotias? Sitä en osaa sanoa, Piironen lataa.

– On turhaa arvailla, meneekö viisi vai kymmenen vuotta, mutta jossain kohtaa ennätys rikotaan.

Piironen perustelee väitettään keihäänheiton jatkuvalla lajikehityksellä. Laji on paljon harrastetumpi kansainvälisesti kuin Zeleznyn aikoina, jolloin keihäänheitto oli lähinnä eurooppalaisten juttu. Lajin pariin tulee koko ajan urheilullisempia ja lahjakkaampia heittäjiä, jotka saavat aiempaa parempaa valmennusta.

Seurauksena keihäänheiton yleinen tulostaso on hiljalleen noussut viime vuosina, vaikka hirmuheitot ovat satunnaisia.

– Kun tulee kaveri, jolla on Janin kaltainen taito ja fyysiset ominaisuudet, ja pakettiin yhdistetään laadukas harjoittelu, hän heittää varmasti maailmanennätyksen jossain vaiheessa, valmentaja lupaa.

Zelezny kiskaisi itsensä historian kirjoihin.

Johannes Vetterillä riittäisi ruutia

Zelezny pois lukien historian toisiksi pisimmän heiton on leiskauttanut Saksan Johannes Vetter.

Kesän 2017 tulos 94,44 jää tshekin hirmulukemista yli neljä metriä. Zelezny heitti urallaan Vetterin ennätystä pidemmälle peräti neljä kertaa.

Piirosen on vaikea sanoa, voisiko joku nykyheittäjistä uhitella ME:tä. Lihaksikkaalla Vetterillä, 27, on ainakin edellytyksiä.

– Saksalaisilla on vielä aikaa. Vetterillä on hurja fyysinen kapasiteetti, mutta teknisesti on vielä asioita tehtävänä. Saksalaisille on kuitenkin tullut vammoja, mikä on sudenkuoppa matkalla huippuheittoihin.

Vetterin maanmies Thomas Röhler on kaikkien aikojen listalla kolmantena nimenä ennätyksellään 93,90.

Johannes Vetter heitti Kuortaneen eliittikisoissa vuonna 2017.

Sulavuutta ja salaliittoteorioita

Mutta palataan vielä toukokuun 25. päivän iltaan vuonna 1996 Jenan Ernst-Abbe-Sportfeld -areenalla. Millainen Zeleznyn legendaarinen ME-heitto oli ammattimiehen silmin?

– Pitkä heitto, Piironen nauraa.

44-vuotias ei muista tapahtuma-ajalta muuta kuin kuulleensa, että kova tulos oli tehty. Vasta viime vuosina hän on nähnyt vetäisystä hyvälaatuisia videoita YouTubesta ja sosiaalisesta mediasta.

– Janin tekniikka, vauhti, olosuhteet ja välineet ovat niveltyneet täydellisesti yhteen siinä heitossa. Mies oli äärimmäisen hyvässä ja herkässä kunnossa. Heitto oli teknisesti rytmikäs, jouheva ja sulava suoritus.

Valmentaja kertoo, että Zeleznyn keihääseen liittyy lajipiireissä omat salaliittoteoriansa.

– Oliko kisassa varta vasten räätälöity ME-keihäs? Oliko mukana vilunkia vai ei? Legenda elää, mutten osaa sanoa juuta tai eitä kysymykseen. Maailmanennätys on aikakirjoissa ja that’s it, Piironen toteaa.