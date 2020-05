Keihästoivo Toni Kuusela aikoo rikkoa 85 metrin rajan – kesälle jykevä tavoite: ”Luonteesta kiinni”

"Kovakätisen" keihäänheittäjän juoksutekniikkaa on korjattu pikajuoksunomaiseksi.

Keihäänheittäjä Toni Kuusela aloittaa kesän kilpailukauden 1. kesäkuuta Jyväskylässä järjestettävässä kutsukilpailussa. Tavoitteet ovat jykevästi 80 metrissä, sillä hän ei juuri haluaisi mittauttaa seiskalla alkavia tuloksia.

Olympialaisista ja EM-kisoista siivotun kauden päätavoitteet ovat elokuulla ja Turussa. Paavo Nurmen kisoissa 11. elokuuta tai Kalevan kisojen keihäsfinaalissa 16. elokuuta olisi mukava yltää kauden tulostavoitteeseen eli yli 85 metrin ennätyslukemiin.

Kuuselan, 26, ennätys on 83,40 viime vuoden Paavo Nurmen kisoista.

– Lähden siitä, että vedän joka heiton yli 80 metrin. On tärkeää, että sarja olisi yli 80 metrissä eikä vain yksi tai kaksi heittoa, Kuusela pohtii avauskilpailun tavoitettaan STT:n puhelinhaastattelussa.

Kuuselan ura on ollut viime vuodet jyrkässä kehityskulmassa, kun hän on vihdoin päässyt harjoittelemaan terveenä. Hän haluaa tänä vuonna ennätyksensä yli olympiarajan eli 85 metriin. Ensi vuonna rajan pitää ylittyä helposti.

– Haluan heittää yli 85 metriä tänä kesänä ja uskon siihen ihan täysin, Kuusela kertoo.

– Ensi vuonna pitää heittää alkuvuodesta se olympiaraja, ja eiköhän se mene, jos pikkusen lyön lisää pökköä pesään. Olen ensi vuonna taas asteen nykyistä kovempi.

Kuusela heitti helmi-maaliskuussa järjestetyissä Potschefstroomin leirikilpailuissa tulokset 80,12 ja 80,14. Vauhdinjuoksu näytti sujuvan viimevuotista paremmin, mutta heiton loppuun tuli täydessä vauhdissa hätäilyä.

– Toivon, ettei enää tulisi kisoja, joissa jäisin alle 80 metrin. Perustaso pitäisi saada 80–83 metriin. Sitten se kasivitonen tulee sieltä, kun tulee oikea paikka.

Kuorma isommille lihaksille

Kuuselan vauhdinjuoksusta näkyi harjoituskauden kehityskohde. Kuusela on muokannut valmentajansa Petteri Piirosen ohjein vauhtiaan pikajuoksunomaisemmaksi.

Uudessa tekniikassa voimaa haetaan takareidestä, pakarasta ja lonkan koukistajista. Ennen Kuuselan ristiaskeleet kuormittivat lähinnä reiden lähentäjiä ja loitontajia.

– Mulla on varmaan vauhdin kanssa ollut suurimmat ongelmat aikaisemmin. Siihen on tullut pysähtymisiä ja muuta, mutta nyt siihen on panostettu, Kuusela vahvisti.

Kuuselan vauhdinottoa on viilattu yhdessä valmentajan kanssa. Kuva Espoon GP-kisoista viime elokuulta.

Kuusela lähestyy vetovaihetta kuusi metriä sekunnissa. Se pitäisi saada yli seitsemään metriin ja rennosti.

– Jos vauhdin joutuu vääntämään väkisin, heitto ei voi olla rento suoritus lopussakaan. Pitää olla jämäkkä, mutta samalla rento, Kuusela jatkoi.

– Pystyn jo heittämään harjoitusheitot paljon kovemmalla vauhdilla kuin viime kesänä tai toissa talvena, mutta kisavauhti ei ole vielä sillä tasolla kuin pitäisi. Siihen lyödään vielä napsu lisää.

Samalla Kuusela askartelee vetovaiheen ajoituksen kanssa. Hän tarvitsee loppuun malttia, ettei "kovaksi" kehuttu heittokäsi karkaisi liikkeeseen ennen kuin tuki on törmännyt maahan.

Ensi vuonna taas asteen kovempi

Korona-ajan harjoittelussaan Kuusela on onnistunut mielestään hyvin, vaikka "aika paljon on joutunut soveltamaan". Heittoharjoituksia hän alkoi tehdä ulkona, kun lämpötila ponnisteli kymmenen asteen tuntumaan. Loikat on tehty pururadalla.

Voimaharjoittelussa hän on käyttänyt paljon kuminauhoja, ja autotallin nurkkaan on raahattu kolkompia voimailuvälineitä.

– Uskon, että olen ihan hyvässä kunnossa. En sanoisi, että olisin yhtään paremmassa kunnossa, vaikka tätä tilannetta ei olisi tullut ollenkaan, Kuusela arvioi.

– Ei tämä ole paljon ollut muusta kuin luonteesta kiinni, eli haluaako kehittyä vai lomailla tämän ajan.

Kuusela painottaa oikeaa asennetta treenaamisessa korona-aikana. Arkistokuva.

Kuusela suhtautui tyynesti myös Tokion olympialaisten ja Pariisin EM-kisojen lykkääntymiseen.

– Olen ensi vuonna taas asteen kovempi, Kuusela sanoi.

Olympiakaudeksi Kuusela laittaa kaiken peliin. Edessä on muutto Seinäjoelta Kuortaneelle, missä valmentaja majailee.

– Lyödään kaikki likoon heittämisen puolesta, Kuusela totesi.

Juttua päivitetty kello 15.28: Lisätty alkuun Kuuselan sitaatti 85 metristä.