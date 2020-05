Madeleine, 28, jätti työnsä koulukuraattorina – nyt hän jakaa treenivinkkejä yli 100 000 seuraajalleen Instagramissa

Kolmiloikkaaja Madeleine Nilsson jakaa Instagram-tilillään treenivinkkejä.

Moni urheilija on nykyään suosittu seurattava sosiaalisessa mediassa, etenkin kuvapalvelu Instagramissa. Cristiano Ronaldon kaltaisilla kansainvälisesti tunnetuilla supertähdillä on luonnollisesti isot seuraajamäärät lähes automaattisesti, mutta Instagramin kautta myös vähemmän tunnetut urheilijat voivat rakentaa omaa brändiään ja saada tileilleen paljon seuraajia.

Yksi urheilija, joka on hyödyntänyt Instagramin mahdollisuudet on ruotsalainen kolmiloikkaaja Madeleine Nilsson. 28-vuotias Nilsson on saavuttanut lajissaan mitaleita Ruotsin mestaruuskilpailuissa, mutta esimerkiksi arvokilpailuihin hän ei ole urallaan edennyt.

Hän on kuitenkin pystynyt rakentamaan sosiaalisesta mediasta tulonlähteen. Nilssonilla, vuoden 2015 kolmiloikan Ruotsin mestarilla, on Instagramissa reilut 101 000 seuraajaa.

– Nyt Instagram on kuin työ, Nilsson kuvaili tuoreessa ruotsalaislehti Expressenin haastattelussa.

Madeleine Nilsson kannustaa seuraajiaan aktiiviseen ja liikunnalliseen elämään:

Nilsson jakaa kuvapalvelussa muun muassa treenivinkkejä: esimerkiksi juoksuneuvoja, venyttelyliikkeitä ja kotitreeniohjelmia. Hän kirjoittaa paljon positiivisesta elämästä ja motivaatiosta.

Tämän hetkisen koronatilanteen vuoksi Nilsson on painottanut, kuinka tärkeää ja helppoa kotonakin treenaaminen voi olla.

– Teen sellaisia juttuja, joita jokainen voi tehdä. Haluan näyttää kuinka helppoa treenaaminen voi olla, koska moni tekee siitä tarpeettoman monimutkaista. Ei tarvita kuntosalia täynnä välineitä, Nilsson kertoi Expressenille.

– Olen tehnyt paljon töitä liittyen terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta kokemuksestani tiedän, kuinka nämä asiat liittyvät toisiinsa, kuinka tärkeää liikkuminen on mielenterveyden kannalta. Joten yritän levittää viestiä siitä.

Nilsson jakaa tilillään muun muassa vinkkejä rauhalliseen ja onnelliseen elämään.

Nilsson on tällä hetkellä Floridassa. Hän on itsekin joutunut sopeutumaan uuteen treeniarkeen, sillä puistot ja tutut treenipaikat ovat olleet suljettuina. Koti löytyy tavallisesti Floridan sijaan Sveitsistä, johon kolmiloikkaaja muutti jääkiekkoa pelaavan poikaystävänsä Ryan Gundersonin perässä.

Nilsson on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä, mutta hän jätti koulukuraattorin työnsä Sveitsiin muuttaessaan. Nilsson kuvaili sitä uhraukseksi, joka oli tehtävä jos haluaa asua toisen urheilijan kanssa.

Instagram-uransa myötä Nilssonilla on kuitenkin riittänyt tekemistä Sveitsissäkin. Hän haluaa auttaa ja inspiroida seuraajiaan aktiiviseen elämään.

– Jos autan edes yhtä henkilöä, tiedän tehneeni jotain hyvää, Nilsson sanoi.

Nilsson kilpailee edelleen kolmiloikkaajana: