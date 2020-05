Ella Junnila avaa urheilijan ajatusmaailmaa: ”Koen sen sellaiseksi psyykkiseksi asiaksi”

Ella Junnila kiittelee korona-ajan harjoitusolojaan Jyväskylässä.

Korkeushyppääjä Ella Junnila tykkää tasaluvusta 200. Se on kansainväliselle huipputasolle pyrkivän urheilijan mielestä mukavan näköinen pysäkki. Mutta ei siihen kannata pitkäksi aikaa pysähtyä.

Junnila kertoo tavoitteistaan, harjoittelustaan ja korona-arjestaan Urheiluliiton nettisivuston mittavassa haastattelussa.

– Se on hyvin selkeä tavoite, sitä kohti mennään. Se on yksi tavoitteista tällä matkalla. Ja helppo laittaa, kun se on pyöreä tasaluku, Junnila pohtii kahden metrin tulosta, joka edellyttää häneltä viiden sentin ennätysparannusta.

– Minulla ei ole sitä kotona mihinkään merkattuna, mutta hallilla käyn silloin tällöin laittamassa riman kahteen metriin. Koen sen sellaiseksi psyykkiseksi asiaksi. Kun se rima on joskus kilpailussa kahdessa metrissä, se ei tunnu niin vieraalta.

Junnila, 21, on kehittynyt urallaan rivakasti kolmen viime kauden aikana, kun hän pääsi eroon jalkavaivoistaan. Hän ylitti Suomen ennätyksen 192 vuonna 2018 ja kohensi tulosta 194:ään ja 195:een viime kesänä.

Ella Junnila pitää hallussaan korkeushypyn Suomen ennätystä 195. Kuva viime kesän Kalevan kisoista.

Hyvä tunne kehityksestä

Normaalisti Junnila olisi nyt kilpailuun valmistavalla harjoitusjaksolla. Koronapandemia on kuitenkin lykännyt kauden alkua, eikä kilpailuohjelmaa voi vielä kovin tarkasti suunnitella.

– Normaalikaudella kilpailut olisivat jo aika lähellä ja tietäisin, koska ensimmäinen kilpailu on, Junnila selittää eroa normaalikesään.

– Nyt on päätetty venyttää peruskuntokautta ja aloitetaan kilpailukausi selkeästi normaalia myöhemmin. Se tuntuu hassulta, kun rytmi on ollut niin rutinoitunut. En osaisi suoralta kädeltä sanoa, kuinka korkealta pystyisin hyppäämään juuri nyt, muttei onneksi tarvitsekaan.

Harjoitusten perusteella kesän tulosnäkymät ovat silti lupaavat, sillä koronatilanteesta huolimatta harjoitusolot ovat järjestyneet Jyväskylässä hienosti.

– Koen, että eteenpäin on menty. Se näkyy testituloksissa ja sen kertoo myös oma ”tositieteellinen mututuntuma”. Kuuntelen miten itse koen harjoitteet, miten ne ovat viikko toisensa jälkeen menneet, Junnila kertoo.