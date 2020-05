Annimari Korte paljasti MTV3:lla ostaneensa ensiasuntonsa Helsingistä: ”Tänään oli muutto”

Korte puhui Vappu ja Marja Live -ohjelmassa myös tulevaisuuden unelmistaan.

Pika-aituri Annimari Korte oli torstai-iltana vieraana MTV3:n Vappu ja Marja Live -ohjelmassa.

Korte palasi huhtikuun lopussa Suomeen yhdeksän viikkoa kestäneeltä harjoitusleiriltään Floridasta, jossa aiturin elämää vaikeuttivat tiukat koronarajoitukset.

Aiemmin Espanjassa asunut SE-nainen osti itselleen ensiasunnon Helsingistä.

– Minun piti mennä Espanjaan treenaamaan ennen kisakauden alkua. Sinne ei nyt päässyt, niin ostin ensiasuntoni Helsingistä ja tänään oli muutto. Olen juossut koko päivän, hän kertoi.

Ohjelmassa tuli myös puheeksi, millaisia haaveita 32-vuotiaalla Kortteella on urheilu-uran loppumisen jälkeen.

Juontaja Marja Hintikka tiedusteli, näkisikö Korte itsensä kymmenen vuoden kuluttua pullantuoksuisena emäntänä.

– Haaveilen, että joku päivä on perhe, minusta se on yksi elämän tarkoituksia. Se joutuu kuitenkin odottamaan, että urheilu-urani on ohi. Lapsien lukumäärää en ole ajatellut, mutta kymmenen koiraa ainakin, aituri naurahti.

Korte, 32, juoksi viime kesänä Joensuussa sadan metrin uuden suomenennätyksen tuloksella 12,72.

Hän eteni viime syksyn Dohan MM-kisoissa välieriin kahden muun suomalaisen, Nooralotta Nezirin ja Reetta Hurskeen kanssa.