Nooralotta Nezirin harjoitukset jatkuvat, vaikka olympialaiset on siirretty ja EM-kisat peruttu.

Nooralotta Neziri saattaa olla elämänsä kunnossa, mutta tänä kesänä sillä ei ole mitään väliä. Hän epäilee, että koronapommi iskee yleisurheilijoiden talouteen ensi vuonna.

Kahdeksan vuoden työnteko ja odotus on huipentumassa.

Nooralotta Nezirin hallikausi 2019–2020 oli erinomainen ja pika-aituri on päättänyt sen Euroopan tilastokolmosena.

Nyt hän olisi Teneriffan auringon lämmössä tekemässä tehokkaita harjoituksia, sillä pian edessä olisi koko urheilu-uran tärkein kesä. Jos kaikki menisi nappiin, Tokion olympialaisissa ja Pariisin EM-kisoissa hän olisi nopeampi kuin koskaan ennen.

Niin oli suunniteltu.

Huhtikuisena perjantaiaamuna Nezirin uran tärkein vuosi sai uuden ja karvaan takaiskun.

Varmaa oli jo se, että olympialaiset on siirretty vuodella eteenpäin. Edeltävä päivänä oli lopullisesti varmistunut sekin, että myös Pariisin elokuiset EM-kisat perutaan.

Niissä kilpailuissa Nezirillä olisi saattanut olla uransa parhaimmat mahdollisuudet huippumenestykseen ja suureen unelmaansa eli mitaliin arvokisoissa.

Vaikka kisojen peruuntuminen oli jo pitkään todennäköistä, niin tieto siitä oli silti järkytys ja isku vasten kasvoja. Hän luki uutisen peruuntumisesta aamulla – ja itki.

– Tuntuu yhtä pahalta kuin vuoden 2018 EM-finaalista tippuminen 0,004 sekunnilla. Tätä täytyy sulatella ja pohtia valmentajan kanssa uudet tavoitteet ja suunnitelmat.

Nooralotta Neziri poseerasi Jyväskylässä Paavo Nurmen patsaalla.

Karvaasta pettymyksestä huolimatta harjoittelu kuitenkin jatkuu.

Se jatkui entiseen tapaansa jo perjantaiaamuna. Se jatkuu myös seuraavana päivänä ja tulevaisuudessa: Neziri saapuu Jyväskylän tyhjään Hippos-halliin aamutreeneihin, pesee kätensä huolellisesti ja tekee tismalleen samat harjoitukset kuin mitä hän tekisi tällä hetkellä Kanariansaarilla, jos maailmalla ei jylläisi koronapandemia.

Mutta mitä varten Neziri harjoittelee, se on kuitenkin epäselvää.

– Elän urheilu-urani parhaita vuosia, mutta samalla urani tulevaisuus on täynnä kysymysmerkkejä. Jatkuva epävarmuus turhauttaa.

Suomessa pidettävien kisojen tilanne on sekin vielä täysin hämärän peitossa, mutta niiden toteutuminen lienee loppukesän aikana ainakin mahdollista.

– Toivottavasti edes muutama kisa saataisiin juosta Suomessa tavalla tai toisella. Jos yhtään kilpailua ei tänä kesänä ole mahdollista järjestää, niin sitten treenistäkin jää piikkikunnon viilaaminen kesältä pois, hän kertaa.

Yksi tärkeä porkkana kilpailuista on joka tapauksessa poissa.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto on ilmoittanut, ettei ensi vuoteen siirrettyjen olympialaisten tulosrajoja voi tänä kesänä rikkoa.

Päätöksen perustelut olivat ymmärrettäviä. Koronaviruksen eteneminen ei ole tasaista joka puolella maailmalla, mikä hankaloittaa urheilijoiden harjoittelua. Myös dopingtestaajien on vaikea tavoittaa urheilijoita, kun rajat ovat kiinni.

Neziriä päätös ihmetytti ja harmitti, sillä olympiarajan rikkominen olisi ollut motivaatiotekijä kesälle, joka jää tyngäksi.

Hän huomauttaa, että tuoreessa, noin 700 ammattilaisyleisurheilijalta kerätyssä The Athletics Association -järjestön kyselytutkimuksessa noin 80 prosenttia urheilijoista on jatkanut harjoitteluaan ja lähes 90 prosenttia haluaisi kilpailla kesällä, jos se vain on turvallista.

Nooralotta Neziri ja muut suomalaisaiturit olisivat tavoitelleet menestystä EM-kisoista, mutta niitä ei järjestetä.

Maailman antidopingtoimisto Wada on puolestaan ilmoittanut seuraavansa tarkasti, missä testausmääriä on vähennetty tai missä testaukset on jouduttu hetkellisesti perumaan kokonaan.

– Ymmärrän päätöksen mitätöidä kesän tulokset, mutta mielestäni se oli myös hieman erikoinen ratkaisu.

– Miksi pitää rangaista urheilijoita, jotka koronasta huolimatta pystyisivät tekemään kovaa tulosta, jos loppukesänä olisi turvallista kilpailla? Eihän se olisi ollut keneltäkään pois, sillä yhtään mitalia ei tänä vuonna ratkota.

Nezirillä on asiassa myös oma lehmänsä ojassa, minkä hän auliisti myöntää.

Päätös osui häntä herkkään paikkaan vaikeahkon viime kauden jälkeen. Neziri on pystynyt jatkamaan harjoitteluaan halliolosuhteissa melkein kuin mitään koronaa ei olisikaan. Hallikauden perusteella aituri on myös lupaavassa tuloskunnossa.

Kenties olympiaraja olisi puhjennut loppukesällä ja porilainen olisi saanut rauhassa keskittyä vuoteen 2021.

– Tässä iässä ja tässä vaiheessa uraa tiedostaa, ettei mikään asia ole enää itsestäänselvyys. Kun kaiken aikaa ollaan äärirajoilla, niin ei ole mitään varmuutta siitä, että olen vuoden päästä yhtä hyvässä tai paremmassa kunnossa kuin nyt.

– Siksi minulla olisi ollut kova hinku kisata ja tehdä kovia tuloksia, koska koen olevani hyvässä kunnossa. Se on mielestäni täysin luonnollista kilpaurheilijalle.

Jonkun mielestä Nezirin ajatukset voivat olla itsekkäitä.

Miksi hänen tai muiden koviin tuloksiin kykenevien urheilijoiden tulokset pitäisi ottaa huomioon, kun nykyisessä tilanteessa kaikilla urheilijoilla eri puolella maailmaa ei ole vastaavia mahdollisuuksia harjoitteluun?

Nooralotta Neziri on pystynyt jatkamaan harjoittelua melko normaalisti.

Neziri muistuttaa, ettei huippu-urheilu olekaan aina reilua tai tasa-arvoista – oli koronaa tai ei: Miksi joku saa käyttöönsä huippuluokan resurssit ja joku toinen ei? Miksi jollekin toiselle sattuu löytymään kyvykkäämpi valmentaja kuin toiselle? Miksi jonkun geenit ovat paremmat kuin toisella?

Huippu-urheilussa täydellistä tasa-arvoa ei voi löytää, vaan jokaisen on löydettävä omat keinonsa huipulle pääsyyn.

– En pode enää huonoa omatuntoa esimerkiksi siitä, että minulle on avautunut mahdollisuus harjoitella hallissa ja jollain toisella välttämättä ei ole. Haluan käyttää nämä mahdollisuudet kehittyäkseni entistäkin nopeammaksi aitajuoksijaksi.

Nopeimmillaan hän haluaa olla ensi vuonna, vuosi alkuperäistä suunnitelmaa myöhässä. Pettymykset on pakko pyrkiä kääntämään positiiviseksi tunteeksi.

– Miten muutenkaan voisin ajatella?

– Jos olen kahdeksan vuotta tehnyt työtä yhtä asiaa varten, niin yksi kesä on lopulta aika pieni pätkä. Se, mikä tässä tilanteessa ratkaisee, on huippukunto ensi vuonna Tokiossa. Millään muulla ei ole nyt väliä eikä edes sillä, jos olisin tänä vuonna juossut sen olympiarajan. Se ei lohduttaisi ollenkaan, jos Tokiossa en olisi kunnossa.

Taloudellinen tilanne

YT-neuvotteluja ja lomautuksia. Tulevaisuudessa todennäköisesti myös konkursseja.

Koronavirusepidemia on ajanut suomalaisen urheilun hetkessä suuriin talousongelmiin, mutta yksilöurheilijoiden tilanne on parempi.

– Avustukset on jaettu ja yhteistyökumppanuudetkin on tehty vuodelle 2020 ainakin omalta osaltani. Ei niitä rahoja kukaan tule pois ottamaan, joten uskoisin monen yksilöurheilijan taloudellisen tilanteen olevan tällä hetkellä olevan melko samanlainen kuin se olisi ilman koronaakin, Nooralotta Neziri miettii.

Nooralotta Neziri uskoo, että koronapommi iskee yksilöurheilijoihin ensi vuonna.

Pieni vaikutus koronalla on yleisurheilijoidenkin lompakkoon. Kilpailuja ei ole, joten palkintopotitkin ja starttirahat jäävät jakamatta. Ne summat ovat kotimaisissa kilpailuissa kuitenkin hyvin pieniä, mutta urheilijoille merkittäviä.

– Jonkinlainen kokonaissumma tietysti niistäkin kauden aikana koostuu. Toisaalta taas matka- ja majoituskuluja ei tule, joten siinä tulee säästöä.

Nykytilanne ei kuitenkaan kestäne pitkään. Pika-aituri uskoo, että talouden koronapommi iskee yksilöurheiluun väistämättä ensi vuonna.

Vaikka apurahat pysyisivät ennallaan, niin yritysten markkinointirahat todennäköisesti pienenevät.

– Ymmärtäähän sen, että yritysten halukkuus yhteistyöhön heikossa taloudellisessa tilanteessa varmasti laskee.