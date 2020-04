Topi Raitasella oli hurja tavoite – sitten yleisurheilun EM-kisat peruttiin: ”Ei tässä kukaan Alkon kautta lähde”

Odotettu uutinen Pariisin EM-kisojen peruuntumisesta ei yllättänyt Suomen tähtiyleisurheilijoita. Ella Junnila pitää tilannetta oikeudenmukaisena.

Jyväskylässä harjoitteleva estejuoksija Topi Raitanen, 24, sanoi perjantaina Ilta-Sanomille tunteneensa kuin olisi jonkin aikaa roikkunut löysässä hirressä. Köysi lähti kaulasta torstaina, kun Pariisin EM-kisajärjestäjät peruuttivat loppukesän tapahtuman kokonaan koronavirustilanteen takia.

– Noteerasin uutisen ja lähdin lenkille. Työ ja kehittyminen jatkuvat. Yllätyspäätöksestä ei voi puhua.

Raitanen olisi kilpaillut sekä Tokion olympia- että Pariisin EM-kisoissa, jälkimmäisissä vieläpä todella kovilla tavoitteilla:

– Pronssimitali oli tavoite. Siihen olisi kaiken onnistuessa ollut saumaa, Raitanen sanoi.

Ranskan Djilali Bedrani ja Espanjan Fernando Carro ovat vanhan mantereen estemiehistä omassa kastissaan, mutta sen jälkeen tulee tasavahvojen juoksijoiden tiivis rykelmä, johon kuuluu myös Raitanen.

Ex-suunnistaja totesi, että näin kova EM-tavoite olisi vaatinut myös oman ennätyksen hilaamista 8.21,47:stä alaspäin.

– Ennätystaso 8.16–8.17 oli ajatuksissa. Nyt kun kansainvälisiä vauhtijuoksuja ei ehkä koko kesänä ole tarjolla, niin kovin radikaali ennätysloikka päämatkalla ei ole todennäköinen. Pelkästään kotimaisin voimin se ei onnistu.

Raitanen aikoo tulevan kauden kilpailuohjelman puitteissa kasvattaa vauhtireservejään juoksemalla erityisesti 1 500 metrin kilpailuja.

– Himo kilpailla oli kova, mutta realiteettien kanssa on elettävä. Ei tässä kukaan Alkon kautta lähde grillikesään valmistautumaan, Raitanen naurahti.

Kohti hallikautta

Viime kesänä korkeushypyn SE:n 195 hypänneen Ella Junnilan, 21, piti tällä kaudella mm. rikkoa Tokion olympiakisojen suora tulosraja 196.

– Nyt kun kesän tuloksia ei lasketa olympiarankingiin, niin siitä alkaakin luontevasti treenaaminen kohti hallikautta, jonka tulokset lasketaan.

Junnila hyväksyi EM-perumispäätöksen useastakin aspektista mukisematta.

– Olisiko keskittyminen ollut optimaalista, jos olisi joutunut miettimään, vaarannanko Pariisissa oman terveyteni ja läheiseni? Tai onko turvallista sallia valtavan väkijoukon kokoontuminen? kauteen ensimmäistä kertaa ammattiurheilijana valmistautunut Junnila pohti.

Jyväskylässä hyvissä oloissa poikkeustilanteessakin treenannut urheilija hyväksyy sen, että olympiarajoja saa yrittää seuraavan kerran vasta joulukuussa.

– Se on oikeudenmukaista, sillä niin moni urheilija on joutunut olemaan neljän seinän sisällä, kun muille on taattu hyvät harjoitusmahdollisuudet.

Hän uskoo, että pienissä ympyröissä alkavakin kesä vielä tarjoaa kilpailunautintoa.

– Kunhan saataisiin kilpailla.

Keihästä ja kuulaa

Viime kauden komeetan, 7-ottelija Maria Huntingtonin, 23, Ilta-Sanomat tavoitti matkalta harjoituksiin. Niiden yhteydessä ottelija piti valmentaja Matti Liimataisen kanssa palaveria mullistuneesta tilanteesta.

– Pariisin peruminen veti hiljaiseksi, muttei tietenkään yllättänyt.

Liimatainen on jo löytänyt pilvestä hopeareunuksen.

– Nyt on aikaa kehittää lajitaitoja, kun kilpailukauden kiire ei vyöry päälle. Keihäänheitto ja kuulantyöntö sekä 800 metrin juoksu eli peruskestävyys tulevat työn alle, Huntington toteaa.

Kun moniottelutapahtumista ei ole mitään tietoa, Huntington kaavailee tilanteen mukaan kilpailevansa lähinnä pika-aidoissa ja pituushypyssä. Hän on kummassakin maan eliittiä.