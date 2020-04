Kova päätös: Yleisurheilun olympiarajoja ei rikota tänä kesänä – karsinnat jäissä joulukuuhun asti

Antti Ruuskanen on jo läpäissyt tulosrajan.

”Julmetun kova päätös suomalaiselta kannalta.”

Kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics (WA) ilmoitti tiistaina, että ensi vuoteen siirrettyjen Tokion olympiakisojen yleisurheilun karsintajakso on jäissä joulukuun alkuun asti. Sen jälkeen olympiatulosrajoja voi jahdata maratonilla ja 50 kilometrin kävelyssä aina ensi vuoden toukokuun loppuun asti, ja muissa lajeissa 29. kesäkuuta 2021 saakka.

Tokion kesäolympialaisia siirrettiin koronaviruspandemian vuoksi lähes päivälleen vuodella eteenpäin. Kisat käydään 23. heinäkuuta–8. elokuuta 2021.

– Tuloksia kirjataan tilastollisiin tarpeisiin, mukaan lukien maailmanennätykset. Mutta niitä ei käytetä urheilijan olympiakelpoisuutta määriteltäessä, WA tiedotti tämän kauden osalta.

Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola ymmärtää WA:n päätöstä, mutta suomalaisittain asiassa on haasteensa.

– Julmetun kova päätös suomalaiselta kannalta. Lyhyt lämmin kautemme menee ja vie mahdollisuuksia, ja se merkitsee sitä, että tuloksia on haettava hyvissä keleissä muualta. Ensi keväänä on pakko hakea kisoja ympäri maailman, Niemi-Nikkola näkee.

– Toki ymmärrän päätöksen perustan, tasapuolisuuden hakemisen: koronaviruksen eteneminen ei ole tasaista joka puolella ja myös dopingtestaajilla on yhtä lailla vaikeaa tavoittaa urheilijoita, kun rajat ovat kiinni. Ei sekään ole tasapuolista.

Tokion kisojen siirto vaikutti urheilijoiden ajatusmaailmaan, ja samaa tekee karsintamuutoskin. Tulevaan kesään löytyy kuitenkin tavoitteita, uskoo Niemi-Nikkola.

– Pidän entistä tärkeämpänä, että kisoja olisi (nyt kesällä). Urheilija kaipaa niitä, ne ovat urheilijan juhlaa. Vaikkei rajoja voikaan tehdä, niin kesän kilpailukausi kertoo sen, missä mennään, ja onko harjoittelu onnistunut. Olisi paha juttu, jos mitään kilpailuja ei saa.

Kuusi läpäissyttä

Olympialaisten tulosrajan jo saavuttaneisiin urheilijoihin päätöksellä ei ole vaikutusta. He pysyvät rajat läpäisseinä. Suomalaisia joukossa on kuusi: keihäänheittäjät Oliver Helander ja Antti Ruuskanen, estejuoksija Topi Raitanen, kävelijä Veli-Matti "Aku" Partanen ja pika-aiturit Annimari Korte ja Reetta Hurske. Heistä Raitanen ja Partanen on jo valittu Suomen olympiajoukkueeseen.

Olympiayleisurheiluun pääsee mahdollisesti myös kansainvälisen rankingjärjestelmän kautta.

– Rankingissa meillä on aika hyvä tilanne, siinä mielessä tämä päätös ei meitä heikennä. Ne tulokset ovat ja pysyvät, Niemi-Nikkola sanoo.