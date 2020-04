Sanna Kämäräinen sai tuohtunutta palautetta harjoittelustaan – vastaa nyt puheisiin: ”Totta kai mä käyn työni tekemässä”

Huippu-urheilijoiden harjoitusolosuhteet ovat tällä hetkellä hyvin rajallisia mutta herättävät siltikin kommentointia.

Koronavirusepidemian aikana käytännössä kaikki urheilu on pysähtynyt. Myös harjoittelu on monella tapaa rajoitettua.

Tilanne on aiheuttanut ongelmia monille huippu-urheilijoille.

Suomalaisurheilijoista muun muassa aituritähti Nooralotta Neziri avautui aiheesta HS:n kolumnissaan. Neziri huomauttaa, miten tilanne on kirvoittanut huippu-urheilijoiden suuntaan negatiivistakin kommentointia.

– Tiedän, että se aiheuttaa mielipahaa ja eriarvoisuuden tunnetta. Olenkin pohtinut, pitäisikö tuntea syyllisyyttä siitä, että voin jatkaa lähes normaalia harjoittelua, kun suurin osa muista urheilijoista on joutunut muokkaamaan omaansa? Neziri kirjoitti.

Suomalainen kiekonheiton kärkinimi Sanna Kämäräinen on urheilijakollegansa kanssa samoilla linjoilla.

Kämäräinen harjoittelee koronaviruksen luomissa poikkeusoloissa Tampereella Polte-salilla. Hän kertoi torstaina Instagram-tilillään tarinassaan, ettei urheilijan saama palaute tilanteessa ole ollut läheskään pelkkää positiivista.

– Olen saanut muutamia tuohtuneita viestejä, ettei salilla saisi käydä, ja jos en olisi tavoitteellisesti harjoitteleva kilpaurheilija, minkäkin jumppaisin kotona, Kämäräinen kirjoitti.

IS tavoitti Kämäräisen kotoaan Tampereelta. Hänen kertoo, että palautetta tosiaan on tullut, ja paikoin kommenteissa on paistanut kateellisuus.

– Sellaista on tullut, ettei saisi mennä. Kun yleiset ohjeet ovat ne mitä ovat, vältetään kohtaamisia ja ihmisiä. Varmasti monille tilanne on se, että salit ovat nyt kiinni, eikä harrastaja pääse salille. Halusin tuoda siihen perspektiiviä. Sellaisessa tilanteessa voi ajatella, että hei, miksi toinen saa mennä, mutta itse en.

Koronaepidemia rajoittaa monien huippu-urheilijoiden lajiharjoittelua. Kämäräinen EM-kisoissa Berliinissä 2018.

Perspektiivi, mistä Kämäräinen puhuu, liittyy huippu-urheilijan työhön. Tavoitteellisella kilpaurheilijalla karanteeni voi pahimmillaan tarkoittaa lomautusta työstään.

– Se on kuitenkin meidän työpaikka, ja totta kai mä käyn työni tekemässä. Vaikka en tiedä, milloin kisoja tulee, niin haluan olla valmiina. Tämä on vielä sellainen tilanne, että olen panostanut olympiavuoteen todella paljon ajallisesti ja myös rahallisesti.

Kämäräinen kertoo olympiavuoden budjetikseen 35 000 euroa.

– Ei ole sinänsä oleellista, miten itse tämän teen, mutta halusin tuoda keskusteluun myös sitä, miten urheilija itselleen tämän mahdollistaa. Jotkut tekevät esimerkiksi töitä samalla. Voin itse alkaa tehdä myöhemmin. En siis tällä hetkellä tee, mutta nythän voi olla, että rupean, kun tilanne on tämä.

34 vuotta helmikuussa täyttänyt Kämäräinen on kertonut sosiaalisessa median tileillään, että kuluva kausi olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan ollut urheilijan viimeinen ammattilaisena.

Mahdollinen olympiamatka Tokioon ensi kesänä olisi ollut kaiken huipennus. Mutta nyt, kun olympialaiset siirrettiin vuodella, siirtyivät urheilijan suunnitelmatkin.

– Kyllä mulla on suunnitelmia pöydällä paljonkin. Kun tämä tilanne tuli ja siinä käsitteli heränneitä tunteita, niin tein kyllä fläppitaululle isot vaihtoehtoiset suunnitelmat. Siis isot kuvat siitä, miten voisin taloudellisesti mahdollistaa vielä yhden urheiluvuoden. Toki ollaan valmentajan kanssa käyty urheilupuolella kaikkea läpi, Kämäräinen kertoo.

– Tilanne muuttui, mutta mitään hätiköityä en lähde tekemään. Se on iso juttu, jos lähtee tekemään jotain muuta, kun kaikki energia on ollut tässä.

Kilpaurheilijana Kämäräinen myös painottaa, ettei epävarmuus ole lainkaan mitenkään uutta.

– Urheilijoille sattuu koko ajan jotain, eikä olekaan sellaista kautta, ettei tarvitsisi muuttaa suunnitelmiaan. Tiedän itsekin loukkaantumisten takia, millaista se on, kun unelma karkaa.

Sanna Kämäräinen haluaa olla valmis, kun kausi jälleen jatkuu. Kuva viime kesän maaottelusta Tukholmasta.

Kämäräinen on rajoittanut kaiken muun kodin ulkopuolisen liikkumisensa näinä päivinä minimiin. Poikaystävä on seurana kotona, ja muut kaksi kontaktia ovat Kämäräisen valmentajat.

– Enkä valita omasta tilanteestani lainkaan, sillä pystyn vielä jatkamaan harjoittelua. Toista se on niille urheilijoille, jotka eivät pääse tekemään sitä päälajiaan, Kämäräinen huomauttaa.

– Se tässä tietty on, että kun ei tiedetä, mihin tää tilanne yhteiskunnassa menee. Eihän tässä silmiään pysty sulkemaan, ja kyllä mielessä on se huoli, että miten tästä selvitään, kun esimerkiksi monet yrittäjät ovat todella vaikeassa tilanteessa. Pitää miettiä isompaa kuvaa ja miten voitaisiin auttaa toinen toisiamme.