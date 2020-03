Antti Ruuskanen painelee pitkiä siivuja yksityisiin treenitiloihin, vaikka olympiakisat siirtyivät – ”Penkiltä ei tule uutta tilalle”

Antti Ruuskanen ei vielä tiedä, jatkuuko hänen uransa ensi vuoteen siirrettyihin olympiakisoihin.

Keihäänheiton olympiamitalisti Antti Ruuskanen harjoittelee edelleen täysillä kohti tulevaa kilpailukautta – milloin tämä sitten tuleekin vai tuleeko lainkaan.

Helmikuussa 36 vuotta täyttänyt huippu-urheilija oli tähdännyt jo vuosia tämän vuoden kohokohtaan, Tokion olympiakisoihin. Koronaviruspandemia siirsi kisat ensi vuoteen. Vielä on auki, nähdäänkö Ruuskasta enää silloin kilpailuissa.

– Alunperin oli suunnitelma, että kesä kilpaillaan, sitten syksyllä katsotaan, mikä on tulos ja terveys, ja pohditaan jatkoa. Asia ei ole siitä oikeastaan muuttunut mihinkään, vaikka Tokio siirtyi, Ruuskanen kertoi puhelimitse.

Ruuskanen valmistautuu mahdollisesti tai todennäköisesti alkavaan kilpailukauteen täydet tulet uunissa kroppa ehjänä. Yksilöurheilijan elämä on hyvin erilaista kuin vaikkapa joukkueurheilijan.

– Yksilölajeissa on raaka peli. Jos jättää harjoituksia väliin tai tekee harjoitukset 50-prosenttisesti, sieltä vaihtopenkiltä ei tule tilalle uutta Ruuskasta. Tässä tilanteessa täytyy pysyä ammattilaisena. Harjoittelun ehdoilla mennään.

Ruuskanen on keihäänheiton olympiahopeamitalisti Lontoosta 2012. Palkintokaapista löytyvät myös EM-kulta Zürichistä 2014 ja EM-pronssi Amsterdamista 2016.

”Tuttu reitti”

Olosuhteet Ruuskasen kotiseudulla Pielavedellä eivät vielä salli kunnon harjoittelua ulkona.

– 80 kilometrin päässä Kuopiossa on yksityiskäytössä kuntosali. Se on tällä hetkellä tuki ja turva. Reitti on tuttu, kun sitä viisi kertaa viikossa kulkee.

Antti Ruuskanen kuvattuna punttisalilla syyskuussa 2019.

Kilpailukauden alkamisen siirtyminen tuo urheilijalle paitsi epätietoisuutta myös taloudellista huolta. Ei kilpailuja, ei normaaleja tuloja.

– Tosi iso lovi lähtee myös yksilöurheilijan euromääristä.

Ruuskanen toivoi ja arvaili, että kilpailukausi voisi alkaa elokuussa.

Hän kilpaili aikuisten välineillä ensimmäisen kerran jo 2002. Tämän hetken epätietoisuus ei lamauta.

– Kun on satojatuhansia heittoja alla, niin kokemus auttaa.

Antti Ruuskanen Dohan MM-kisoissa viime lokakuussa. Hänen kisansa päättyivät yllättäen karsintoihin.

Olympiakisojen siirtäminen ei ole vaikuttanut Ruuskasen motivaatioon. On asioita, joihin ei voi vaikuttaa.

– Siirto oli oikea ratkaisu. Hienoa, että päätös tuli näin ajoissa. Tietyllä tavalla tässä on haikea olo, mutta päätöksen takana seistään. Ei kenenkään terveydellä kannata ruveta leikkimään, Ruuskanen sanoi.

”Surullisin mielin”

Ruuskanen on luonnollisesti seurannut medioista koronapandemian vaikutuksia maailmaan.

– Surullisin mielin tässä on katsellut uutisia. Kun näkee, mihin homma maailmalla on mennyt, niin Suomessakin saadaan olla varpaillaan. Toivon tietysti itseni ja ennen kaikkea läheisteni pysyvän terveinä. Minullakin on tuttavapiirissäni riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, Ruuskanen sanoi.

Hän on huippu-urheilijana tottunut huolehtimaan terveydestään äärimmäisen tarkasti, ja erityisesti näinä vaikeina aikoina asia korostuu.

– Toivottavasti Suomessa saataisiin pian niskalenkki pandemiasta.