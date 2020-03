Yli 40-vuotiaat suomalaisjuoksijat murskaavat ennätyksiä – käyttävät samoja ”ihmekenkiä”

Pariisin EM-kisoissa Suomea edustanee sekä 43- että 47-vuotias puolimaratoonari. Kohutulla ihmekengällä on osuutensa asiaan.

Ensi kesänä Tokion olympialaisten jälkeen kalenteriin merkityissä Pariisin EM-kisoissa pisin juoksumatka on puolimaraton eli 21,1 kilometriä. Kun mennään vasta kevättalvessa, jo kolme suomalaisnaista on alittanut matkalla EM-rajan: Camilla Richardsson, 26, Annemari Kiekara, 43, ja Laura Manninen, joka ehtii ennen Pariisin kisoja täyttää peräti 47 vuotta.

Richardsson on tänä talvena juossut matkan ajassa 1.12.46, takavuosien suurjuoksija Kiekaran (entinen Sandell) aika on 1.13.56 ja Mannisen 1.14.01. Urheilijoiden kypsällä iällä tekemiä ennätysparannuksia selittää osaltaan kestävyysjuoksua suorastaan mullistanut Niken tuotekehitysinnovaatio eli Vaporfly-tossu.

Viimekertaisella Dubain maratonilla valtaosa eliittijuoksijoista käytti Vaporfly-tossuja.

Sen sisältämä hiilikuitulevy varaa kenkään juoksijan energiaa jokaisella askeleella. Kaikki kolme käyttivät suorituksessaan Vaporfly-tossuja, joilla muiden muassa Eliud Kipchoge juoksi maratonin alle kahden tunnin viime syksynä.

Jotakin mallin kehitysversioista käytti myös jokainen Pariisin EM-rajan rikkonut suomalaispuolimaratoonari. Vaporflyn asema varusteita koskevien säännösten silmissä on ollut epäselvä. Nyt on tehty päätös, että malli on jatkossakin täysin sallittu, jos se toimitetaan kaikkien halukkaiden ostettavaksi vähittäismyyntiin.

Jääneet jalkoihin

Muut tossuvalmistajat ovat jääneet tämän tuotekehittelyn alkukiihdytyksessä pahasti Niken jalkoihin. Esimerkiksi Tokion maratonin 30 eliittijuoksijasta 28 käytti Vaporflyta.

– Ilman muuta Vaporfly oli hyödyksi, mutta ei se kokonaan selitä sitä, että alitin EM-kisarajan minuutilla. Blondin logiikalla se selittää siitä ehkä puolet, Manninen sanoo.

Takavuosien tähtijuoksija Annemari Kiekara on Pariisin EM-kisojen aikaan jo 43-vuotias.

Pariisin EM-kisaraja on 1.15.00. Mannisen edellinen ennätys, 1.14.16, syntyi Amsterdamin EM-kisoissa 2016.

Laura Manninen (aiemmin Markovaara) on saavuttanut rata- ja maantiematkoilla yli 10 SM-mitalia. Vuonna 2017 hän osallistui New Yorkissa 200 metrin sisäradalla juostuun maratoniin, jossa rataa kierrettiin 211 kertaa. Tulos oli hieno urheiluelämys, mutta myös sitkeä takareisivamma.

Kaksi edellistä kautta Manninen onkin harrastanut lähinnä brutaalia urheilumuotoa eli porrasjuoksua. Kilpailut järjestetään tyypillisesti kaukana Suomesta pilvenpiirtäjien paloportaissa. Esimerkiksi klassisessa Empire State Buildingin porraskilpailussa New Yorkissa Manninen on sijoittunut naisten sarjassa toiseksi. Kotona hän on harjoitellut muun muassa porraskoneen avulla.

– Takareidet ovat tärkeät porrasjuoksussakin, mutta se on niille armeliaampaa kuin maantiejuoksu. Lopulta sain jalat kuntoon, ja hapenotollehan porrasjuoksu tekee erittäin hyvää.

Paremmin ratajuoksijana tunnettu Camilla Richardsson on Suomen tilastoykkönen puolimaratonilla.

Vaikka Vaporfly-tossut osaltaan siivittivät Mannisen kohti EM-valintaa, hän kaivaa ne kaapista esiin harvakseltaan.

– Käytän niitä vain kovimmissa treeneissä. Ne ovat niin tavattoman jäykät.