Olympiavoittajalle lätkäistiin pitkä dopingpanna – pronssinaiselta rajuja vihjailuja: ”En ole katkera, mutta...”

Emma Coburn muistutti, että puhtaat urheilijat kärsivät dopingin vuoksi myös taloudellisesti.

Kansainvälistä yleisurheilua vavisutti keskiviikkona jälleen uusi pitkä dopingpanna, kun Rion olympialaisissa 3000 metrin esteiden kultaa voittaneelle Ruth Jebetille langetettiin neljän vuoden kilpailukielto.

Bahrainia edustavan Jebetin loppuvuodesta 2017 antamasta dopingnäytteestä paljastui EPO-hormonin käyttö. Hän on ollut väliaikaisessa kilpailukiellossa vuodesta 2018 lähtien.

Koska Jebetin käry tapahtui vasta 2017, se ei vaikuta hänen olympiavoittoonsa. Riossa Jebetin takana pronssille sijoittunut yhdysvaltalaisjuoksija Emma Coburn päätti yhtä kaikki kommentoida kilpasiskonsa käryä varsin tiukkasanaisesti.

Coburn, 29, on Rion pronssin lisäksi saavuttanut urallaan 3000 metrin esteiden MM-kultaa ja -hopeaa.

– Joskus, jos suoritus vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se on sitä. Minun pronssini kiiltää aina kirkkaammin kuin hänen kultansa, Coburn kirjoitti Twitterissä.

Coburn muistutti myös asian taloudellisesta puolesta. Juoksija oli tehnyt laskelman siitä, kuinka paljon hän oli menettänyt palkintorahaa niissä kilpailuissa, joissa Jebet oli ennen käryään hänet päihittänyt. Rivien välistä on luettavissa, että Coburn epäilee Jebetin käyttäneen dopingia jo kuukausia ennen käryä.

– 18 kuukautena ennen hänen positiivista EPO-testiään Ruth Jebet tuli maksamaan minulle 100 000 dollaria bonuksina ja palkintorahoina. 18 kuukautena ennen positiivista EPO-testiään hän teki kaksi maailmanennätystä, voitti olympiakultaa ja oli viides MM-kisoissa 2017, Coburn kirjoitti.

Esimerkiksi Pariisin Timanttiliigassa elokuussa 2016 Jebet voitti 3 000 metrin estekisan uudella ME-ajalla ja kuittasi isot bonukset ja palkintorahat. Coburn oli tuossa kilpailussa kolmas.

– En ole katkera, en ole murtunut, mutta halusin näyttää puhtaiden urheilijoiden kohtaamat todelliset taloudelliset seuraukset, Coburn jatkoi.

Instagram-päivityksessään Coburn kirjoitti suoraan, että epäilee Jebetin käyttäneen dopingia jo Riossa.

– Huijari, huijari, yhdysvaltalainen aloitti.

Hän lisäsi päivitykseen kuvan, joka oli otettu hänestä ja Jebetistä ennen Rion palkintojenjakoa.

– Tämä kuva on meistä juuri ennen kuin vastaanotimme mitalimme vuonna 2016 (minä voitin pronssia). Hymyilin, koska olin saamassa olympiamitalin, mutta jo tuolloin ajattelin, ettei kilpailu ollut reilua. Ruth antoi positiivisen EPO-näytteen vuonna 2017, joten hän saa pitää vuoden 2016 olympiakultansa. En kuitenkaan usko, että meidän kilpailumme Riossa oli puhdasta, Coburn kirjoitti.

Jebetin ennätys 3000 metrin esteissä on 8.52,78. Tuolla elokuussa 2016 tehdyllä tuloksella hän on matkan kaikkien aikojen listalla toisena. Matkan tämänhetkinen ME-nainen on Kenian Beatrice Chepkoech ajalla 8.44,32.

Coburnin henkilökohtainen ennätys on viime kesänä Dohan MM-kisoissa juostu 9.02,35.

Kilpailukieltonsa myötä 23-vuotias Ruth Jebet on ulkona heinä–elokuun Tokion kesäolympiakisoista, eikä siis pääse puolustamaan olympiavoittoaan.