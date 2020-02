Toni Kuusela avasi keihäsvuotensa voitolla Etelä-Afrikassa

Toni Kuusela on nouseva keihäskomeetta. Arkistokuva.

Kuusela heitti 80,12.

Keihäänheittäjä Toni Kuusela avasi olympiavuoden kilpailut voittamalla kansainväliset kisat Potchefstroomissa Etelä-Afrikassa.

Harjoitusleiriä pitävä Koskela kokeili leirin lomassa, kuinka heitto kulkee täydestä vauhdista, ja parhaalla napsahti 12 senttiä päälle 80-metrinen.

– 80 metriä oli minimitavoite ja se meni 12 sentillä. Nyt takaisin sorvin ääreen. Leiriä on jäljellä vielä kolme viikkoa, Kuusela totesi tiedotteessa.

– Leiri on mennyt hyvin. Fysiikka on mennyt paljon eteenpäin, tekniikassa on vielä tekemistä silloin, kun koettaa mennä isolla vauhdilla. Pienellä vauhdilla heitto toimii yllättävän hyvin, viime vuoden MM-kisavalinnoissa varamiehen rooliin jäänyt Kuusela jatkoi.