Ruotsalaisen ME-miehen viime viikkojen rimanylitykset ovat olleet hämmentävän ilmavia.

Meneillään olevan yleisurheilun hallikauden suurimmasta sensaatiosta ei ole epäselvyyttä. Ruotsalainen Armand Duplantis on parannellut seiväshypyn maailmanennätystä alkuvuodesta kahteen otteeseen.

Hän hyppäsi helmikuun alussa Puolassa 617 ja viime viikonloppuna Glasgowissa vielä sentin korkeammalle.

Ruotsalaisen maailmanennätysylitykset ovat olleet kaiken lisäksi hämmentävän ilmavia – Duplantisin ja riman väliin on näyttänyt jäävän jopa kymmeniä senttejä tilaa. Hän myös lopetti lauantain kilpailun heti ennätyshyppynsä jälkeen.

Yleisurheilun ystäviä onkin ihmetyttänyt, miksei ruotsalainen näytä koetelleen vielä absoluuttisia rajojaan.

Ruotsalaislehti Expressenin haastattelema asiantuntija Tommy Åström sanoo ymmärtävänsä Duplantisin ratkaisun. Taustalla olevat syyt ovat loogisia.

– Luulen, että kyse on rahasta ja siitä, ettei hän halua tuhota jännitystä. Yleisurheilu ei ole kuin jääkiekko tai jalkapallo, jossa pelaajat saavat säännöllistä kuukausipalkkaa. Monilla yleisurheilijoilla on vaikeuksia saada riittävästi tuloja eikä Duplantiskaan tienaa läheskään yhtä paljon kuin monet pallopelien nuoret supertähdet, hän totesi haastattelussa.

Duplantis hilasi maailmanennätyksen jälleen uusiksi Glasgowssa – seuraava maaginen luku olisi 619.

Isot rahat

Raporttien mukaan Duplantis nettosi Kansainväliseltä yleisurheiluliitolta tuoreimmasta maailmanennätyksestään noin 50 000 euroa ja Glasgowin kisajärjestäjältä 30 000 euroa.

Kun pottiin lisää hänen henkilökohtaiset sponsorinsa bonukset, noussee yhdestä maailmanennätyshypystä saatava summa yli sataan tuhanteen euroon.

Maailmanennätyksestä saatava palkintoraha on yleisurheilun mittakaavassa niin suuri, ettei Duplantisin kannata nostaa rimaa yhdellä kertaa liian korkealle.

On oletettavaa, että ruotsalaissensaatio hilaa jatkossakin ennätyslukemia ylöspäin sentti kerrallaan, ja kerää jokaisesta uudesta ennätysnoteerauksestaan rahat pois. Näin ovat menetelleet myös miesten entinen maailmanennätysmies Sergej Bubka ja naisten puolella seiväshyppyä vuosia dominoinut Jelana Isinbajeva.

Duplantisin manageri Daniel Wessfeldt ei ilmaissut asiaa suoraan. Rivien välistä on kuitenkin luettavissa, että Åströmin arvio asian taloudellisesta puolesta saattoi osua oikeaan.

– Hän vain päätti olla jatkamatta kisaa. Et halua laittaa rimaa niin korkealle, että menetät motivaation. Jos Duplantis olisi 31-vuotias, hän olisi luultavasti yrittänyt hypätä niin korkealle kuin mahdollista. Kaveri on kuitenkin vasta 20 ja hänellä on koko ulkokausi edessäpäin, Wessfeldt muistutti Expressenin mukaan.

Amerikkalaisisän ja ruotsalaisäidin vesa voitti viime kesänä Euroopan mestaruuden ja sijoittui Dohan MM-kisoissa hopealle Sam Kendricksin jälkeen. Duplantisin ulkoratojen ennätys on EM-kisoissa hypätty 605.