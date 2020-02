Ruotsissa jälleen dopingkäry yleisurheilussa!

Jo toinen yleisurheilija on kärynnyt lyhyen ajan sisään Ruotsissa.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheter paljastaa, että Ruotsin yleisurheilun mestaruuskilpailussa mitaleilla ollut urheilija on antanut positiivisen dopingnäytteen. Urheilijan nimeä lehti ei kertonut uutisessaan.

Ruotsin yleisurheiluliiton pääsihteeri Stefan Olsson vahvistaa lehden tiedot kärystä.

DN:n mukaan kärynnyt urheilija ei ole Ruotsin kansalainen, mutta kilpailee ruotsalaisessa seurassa ja on siksi saanut osallistua Ruotsin mestaruuskisoihin. Lehden mukaan urheilija on voittanut useita mitaleja. Kiellettyä ainetta sisältävä näyte on otettu 17. joulukuuta.

Ruotsissa on viime aikoina tapahtunut useampi dopingkäry. Viimeksi positiivisen näytteen on antanut maastojuoksun EM-kultamitalisti Robel Fsiha, joka oli antanut positiivisen näytteen marraskuussa. Fsihan käry paljastui parisen viikkoa sitten.

DN:n maanantaina paljastama tuorein käry on jo kolmas dopingkäry lyhyen ajan sisällä. Painija Jenny Fransson käry tuli julki helmikuun alussa.