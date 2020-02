Annimari Korte pääsi sairaalasta kotiin

Annimari Korte kertoi IS:lle päässeensä Jorvin sairaalasta kotiin.

Pika-aituri Annimari Korte on päässyt sairaalasta kotiin. Hän vahvisti asian Ilta-Sanomille puhelimitse.

Korte ei vielä halunnut kertoa tarkemmin päivän tapahtumista.

Aiemmin maanantaina hän kertoi Instagram-tilillään joutuneensa sairaalaan allergisen reaktion vuoksi. Hän julkaisi itsestään kuvan Jorvin sairaalavuoteella.

– Huomenta ja tervetuloa normaaliin elämääni! Ainoa syy sille että jättäisin harjoituksen väliin on, jos minut viedään ambulanssilla sairaalaan. Ruoka-aineallergiat ja toimintahäiriöinen ruokatorvi... Korte kirjoitti Instagram-julkaisunsa alussa.

Korte kertoi Ilta-Sanomille sen verran, että oli kotonaan saadessaan allergisen reaktion.

Korte kertoi Instagram-tilillään saaneensa vastaavanlaisen reaktion edellisen kerran Dohan MM-kisoissa.

– Näin tapahtui ennen viikoittain vuosien ajan. Ongelma on, että allergialääkkeeni on kielletty kilpailuissa, minkä takia en voi käyttää sitä kauden aikana ja se aiheuttaa ruokatorveni turpoamista jolloin minkään nieleminen on hankalaa, Korte kirjoitti.

Korte on puhunut monista ruoka-aineallergioistaan julkisuuteen aiemminkin. Hän on kertonut laajemmin blogissaan lukuisista allergioistaan ja niiden tuottamista haasteista urheilu-urallaan. Listalla ovat muun muassa pähkinät, soija, merenelävät, suuri osa hedelmistä ja vihanneksista ja lisäksi kaikki viljat.