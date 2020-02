Annimari Korte vietiin ambulanssilla sairaalaan

Pika-aituri Annimari Korte jakoi Instagram-tilillään kuvan Jorvin sairaalasta, jonne urheilija joutui allergisen reaktion takia.

Suomen aitajuoksutähti Annimari Korte joutui maanantaina sairaalaan allergisen reaktion vuoksi.

Korte jakoi Instagram-tilillään hymyilevän kuvan itsestään sairaalan sängyssä. Kuvan paikaksi on merkitty espoolainen Jorvin sairaala.

– Huomenta ja tervetuloa normaaliin elämääni! Ainoa syy sille että jättäisin harjoituksen väliin on, jos minut viedään ambulanssilla sairaalaan. Ruoka-aineallergiat ja toimintahäiriöinen ruokatorvi... Korte kirjoittaa julkaisunsa alussa.

Korte muistuttaa kuvan yhteydessä viime kerrasta, kun vastaavaa tapahtui. Korte sai vastaavanlaisen reaktion Dohan MM-kisoissa.

– Näin tapahtui ennen viikoittain vuosien ajan. Ongelma on, että allergialääkkeeni on kielletty kilpailuissa, minkä takia en voi käyttää sitä kauden aikana ja se aiheuttaa ruokatorveni turpoamista jolloin minkään nieleminen on hankalaa, Korte kirjoittaa.

– Ambulanssissa olin vain huolissani siitä, mitä he antavat minulle, koska voin saada siitä kilpailukiellon, urheilijan elämää...

Korte on puhunut monista ruoka-aineallergioistaan julkisuuteen aiemminkin. Hän on kertonut laajemmin blogissaan lukuisista allergioistaan ja niiden tuottamista haasteista urheilu-urallaan. Listalla ovat muun muassa pähkinät, soija, merenelävät, suuri osa hedelmistä ja vihanneksista ja lisäksi kaikki viljat.

Kortteen blogin mukaan allergiat aiheuttavat muun muassa kipuja, kuumetta, turvotusta ja mahdollisesti ruokatorven umpeutumisen sekä pahimmissa tapauksissa tukehtumisen. Lisäksi Korte kertoo, että hänellä on ruokatorvessa toimintahäiriö.

Instagram-julkaisun yhteydessä urheilija muistuttaa ihmisiä huomioimaan muiden ihmisten mahdolliset haasteet ennen kuin arvioivat heitä.

– Niille ihmisille, jotka aina sanovat "etkö voisi kokeilla pientä palaa leipää?" ÄLKÄÄ! Niille, jotka kommentoivat, miksi huuleni ovat joskus niin turvonneet. ÄLKÄÄ! Et koskaan tiedä, mitä ihmiset käyvät läpi, joten ole vain mukava ja kiltti kaikille.

Kortteen kirjoittaman mukaan maanantaisessa reaktiossa ei ole kyse vakavammasta, sillä päivän treenejä se ei ainakaan ole uhkaamassa.

– Muuten, en aio jättää päivän harjoituksia väliin, menen väin myöhässä, Korte vinkkaa julkaisun lopussa.

– Arvosta jokaista tervettä päivää ja ota niistä hyöty irti.