Pika-aituri Elmo Lakka kärsii harvinaisesta suolistosairaudesta – havahtui oireisiin vessassa: ”Kyllähän se kuumotti”

Paksusuolitulehduksesta kärsivä pika-aituri Elmo Lakka kertoo diagnoosiin johtaneista hälytysmerkeistä.

Pika-aituri Elmo Lakalle tapahtui viime kesänä paljon. Hän juoksi 110 metrin aidoissa ennätyksensä 13.49 kesäkuun lopussa Sveitsissä jääden vain kolme sadasosaa Dohan MM-rajasta. Lakka joutui jännittämään ranking-sijoitustaan viimeiseen saakka. Lopulta kisapaikka ja MM-debyytti tulivat, mutta valmistautuminen oli vaikeaa sekavan valintasaagan keskellä.

Lakan kiireisen aikataulun kruunasi viimeisillään ollut liikuntatieteiden gradu, jonka hän halusi saada valmiiksi syksyllä. Työlään kirjoitusprosessin ja MM-kisavalmistautumisen yhteensovittaminen ei ollut mutkatonta.

Kehokaan ei tuntunut olevan kaiken keskellä aivan kunnossa. Lakka huomasi eräällä vessareissullaan pelottavan yllätyksen: ulosteen seassa verta.

– Vessapaperiin alkoi ilmestyä heinäkuussa veritäpliä. Se pelästytti. Oireet kuitenkin loppuivat parin päivän päästä, enkä hakeutunut heti lääkäriin. Halusin kilpailla kauden loppuun täydellä höyryllä, sillä mielin niin kovasti Dohaan, Lakka kertaa noin puoli vuotta tapahtuneen jälkeen.

Lääkärikäynnin lykkäämiseen vaikutti myös se, etteivät oireet äityneet loppukesästä poikkeuksellisen hälyttäviksi.

– Ajattelin, ettei kyse voi olla mistään henkeä uhkaavasta, sillä olen kärsinyt vaihtelevasta ja ailahtelevasta vatsan toiminnasta jo vuosia. En myöskään laihtunut, tulostasoni ei pudonnut ja yleiskuntonikin pysyi hyvänä.

Pysäyttävä lääkärikäynti

Lakan kausi loppui Dohan alkuerään, mutta oireet jatkuivat. Hänellä oli syksyn aikana viisi muutaman päivän kestänyttä huonompaa aikajaksoa, jolloin ulosteen seasta löytyi jälleen verta. Vaivat alkoivat vaivata ylimenokautta viettävää jyväskyläläistä toden teolla.

– Kyllähän se kuumotti, koska tuollaiset oireet kielivät aina jostain huonosta Lopulta minun oli pakko mennä lääkäriin, kun verentihuttelu jatkui. Lääkärissä otettiin verikokeet. Niistä sitten löytyi jotain ja minut lähetettiin jatkotutkimuksiin.

Elmo Lakka juoksi 110 metrin aidat Dohan MM-kisoissa viime syksynä.

Lakka sai kuulla alustavan diagnoosin parantumattomasta sairaudestaan vasta muutama viikko sitten. Lääkäri kertoi Lakan sairastavan haavaista paksusuolitulehdusta eli koliittia. IBD-sairauksiin kuuluvaa tautia sairastaa Suomessa noin 4–5 henkilöä tuhannesta.

– En ole sisäistänyt diagnoosia täysin vieläkään. Olihan se aluksi ikävä fiilis, että oho, saatan joutua syömään lääkkeitä lopun ikääni. Toisaalta oli helpottavaa kuulla, ettei lääkkeitä tarvitse välttämättä edes ottaa, jos saan ruokavalion kuntoon.

Lakka on syönyt nyt viikon verran joka päivä suun kautta otettavaa lääkettä, eikä ole huomannut kehossaan merkittäviä muutoksia. Vatsakin toimii yhä tutun reippaasti. Kuukauden päästä edessä on uudet testit, joissa arvioidaan lääkkeiden toimivuus ja laaditaan uusi hoitosuunnitelma seuraaville kuukausille.

Jokaisen suupalan entistä tarkempi syynääminen on kenties suurin ero Lakan arjessa verrattuna aikaan ennen diagnoosia.

– Jätin hoitajan kehotuksesta mausteiset ruuat ja kahvin pois, mutta muuten pyrin syömään perusterveellisesti käyttämällä maalaisjärkeä. Kulutukseni saattaa olla jopa 5 000 kilokalorin verran päivässä, joten hirveästi en pysty esimerkiksi hiilihydraattien saannista nipistämään, Lakka muistuttaa.

– Jossain vaiheessa otan varmasti ravintoterapeuttiin yhteyttä. Sitten laitetaan ruokavalio vielä parempaan kuntoon ja katsotaan, mitkä jutut toimivat minulle parhaiten.

Sama mies, samat tavoitteet

Lakka painottaa, ettei diagnoosi vaikuta millään tavalla hänen tavoitteisiinsa urheilijana. Tulostaso saattaa jopa parantua – etenkin jos hän löytää itselleen optimaalisen lääkityksen ja ravinnon jo pitkään piinanneisiin oireisiin.

– En näe miksi suorituskykyni heikentyisi, sillä oireeni eivät ole pahimmasta päästä ja nyt sain niihin apua. Tulehdustila ei välttämättä iske koskaan, kunhan syön monipuolisesti ja saan riittävästi energiaa koneeseen, Lakka pohtii.

Sairauden akuutti pahenemisvaihe on lääkityksestä huolimatta mahdollinen. Kortisonikuuri on yleisin lääke pahoiksi äityvien IBD-oireiden hoitamiseen. Urheilijalle asian tekee ongelmalliseksi se, että kortisoni on huippu-urheilussa dopingiksi määritelty lääkeaine.

Pekka Rauhala on Suekin lääketieteellinen asiantuntija.

Lakan tapauksessa sen ei kuitenkaan pitäisi olla ongelma.

– Lääkäriltä saa tilapäisen luvan kortisonin käyttöön myös kilpailukauden aikana, jos urheilijalla on selkeä diagnoosi esimerkiksi juuri tulehduksellisista suolistosairauksista tai vakavasta astmasta, SUEKin lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala toteaa viittaamatta erikseen Lakan tilanteeseen.

Vertaistukea itselle ja muille

Lakka kertoi sairaudestaan avoimesti Instagram-päivityksessään samana päivänä kun sai diagnoosin.

– Ehdin pohtia hyvän aikaa, pidänkö sairauden omana tietonani vai kerronko siitä julkisesti. Lopulta päätös oli helppo. Näin minun ei tarvitse selitellä ja keksiä laukkaavia juttuja, jos sairaus olisi tullut myöhemmin ilmi muuta kautta, hän toteaa.

– Toinen vahva syy ulostuloon oli se, että joku hengenheimolainen voi ehkä saada parempaa fiilistä siitä, että ei vitsi, kyllähän minäkin pärjään, kun Elmokin pärjää.

Lakka on saanut Instagram-postauksensa jälkeen valtavasti positiivista palautetta. Moni saman sairauden kanssa painiva on kiitellyt aiturin rohkeutta ja jotkut ovat jopa suositelleet itsellään toimineita lääkkeitä ja ruokavalioita.

Teemu Ramstedt pelasi tällä kaudella SaiPassa ennen kuin siirtyi Suomi-sarjaan.

Lakka ei toki ole ensimmäinen huippu-urheilija, joka on kertonut avoimesti IBD-sairaudestaan. Saman diagnoosin vuonna 2014 saanut jääkiekkoilija Teemu Ramstedt on kampanjoinut ahkerasti tulehduksellisten suolistosairauksien näkyvyyden parantamiseksi.

– Teemu laittoi minulle heti viestiä ja kehotti olemaan yhteydessä, jos kaipaan vertaistukea tai vinkkejä. Tuntuu huikealta, kun saa tällaista tukea häneltä ja kaikilta muiltakin, Lakka iloitsee, mutta lisää heti perään, ettei kalastele ihmisiltä ylimääräistä myötätuntoa

Suomen kaikkien aikojen kolmanneksi nopeimmalla pika-aiturilla on lopuksi tärkeä viesti muille samojen oireiden kanssa painiville.

– Kuunnelkaa omaa kehoa ja menkää tarpeeksi ajoissa lääkäriin. Kukaan ei takuulla jää tämän sairauden kanssa yksin, jos vain uskaltaa avata suutaan. Ja suu kannattaa avata, koska IBD-sairauksissa ei ole mitään hävettävää.