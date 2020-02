Olympiaurheilija eli vuosikaudet suuren salaisuuden kanssa – paljasti viimein todellisen minänsä: ”Ajattelin, että en jaksa enää”

Entinen seiväshyppääjä kertoi transsukupuolisuudestaan ruotsalaisessa podcastissa.

Martin Eriksson lukeutui vuosituhannen vaihteessa Ruotsin suurimpiin seiväshyppytähtiin. Parhaimmillaan 580 ylittäneen yleisurheilijan uran huippuhetki osui arvokisamitalien valossa vuoden 2000 halli-EM-kisoihin; hän voitti Belgian Gentissä pidetyissä kilpailuissa EM-hopeaa. Samana vuonna hän edusti maataan Sydneyn olympialaisissa.

Nyt entinen huippu-urheilija on paljastanut, että eli läpi urheilu-uransa ja pitkään sen jälkeenkin suuren salaisuuden kanssa.

– Olen aina ollut nainen, mutta teeskentelin olevani mies. Viisi vuotta sitten ajattelin, että en jaksa enää. Se oli mennyt liian pitkälle ja minun oli tehtävä jotain, Eriksson, nyt 48, kertoi Aftonbladetin mukaan ruotsalaisessa Kommentatorerna-podcastissa.

Eriksson kertoi olevansa transsukupuolinen ja elävänsä nykyään avoimesti naisena. Hänet tunnetaan nimellä Veronica Eriksson.

Martin Eriksson (oik.) saavutti vuonna 2000 halli-EM-kisoissa hopeaa. Nykyään entinen seiväshyppääjä tunnetaan nimellä Veronica Eriksson.

Erikssonin mukaan hänellä on hyvin varhaisia muistoja sukupuoli-identiteetistään naisena. Hän kuitenkin yritti peitellä todellista minäänsä käyttäytymällä ”extramachosti”.

– Yritin peitellä ja kompensoida sitä olemalla erityisen miehinen. Ajattelin, etten tulisi ulos kaapista. Aloin pohtia sitä vasta kun urani päättyi, Eriksson kertoi podcastissa.

Ex-urheilija kertoi, että viimein tuli päivä, jolloin hän ei enää jaksanut tukahduttaa todellista minäänsä. Hän saapui työpaikalleen mekossa.

– En ollut tuossa vaiheessa kertonut kenellekään, joten he varmasti ihmettelivät mistä on kysymys, Eriksson sanoi.

Työtovereiden vastaanotto oli positiivinen.

Eriksson on vaihtanut sukupuolensa virallisesti, mutta sukupuolenkorjausprosessi on osin vielä kesken. Hänen mukaansa Ruotsin urheilussa on vielä paljon tehtävää transsukupuolisen urheilijan näkökulmasta.

– Meidän on oltava parempia käsittelemään ihmisten erilaisuutta ilman että se nähdään haittana, hän totesi.