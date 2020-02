Eemeli Salomäki voitti Armand Duplantiksen vuonna 2015 – huomasi heti maailmanennätysmiehen erityiskyvyn: ”Tiesin jo silloin”

Ruotsin ihmemies Armand Duplantis voi vielä parantaa maailmanennätystään, uskovat ex-seiväshyppääjä Eemeli Salomäki ja SUL:n lajivalmentaja Steve Rippon.

Aktiiviuransa seiväshyppääjänä vuonna 2016 päättäneen moninkertaisen Suomen mestarin Eemeli Salomäen kilpailutilastosta löytyy mielenkiintoinen yksityiskohta. Hän voi kehuskella sillä, että on voittanut maailmanennätysmiehen.

Tukholmassa vuonna 2015 käydyn Ruotsi-ottelun seivästaisto päättyi Salomäen maaotteluvoittoon tuloksella 532. Suomi valloitti itseasiassa kaksi kärkisijaa, kun samaan tulokseen päätynyt Mikael Westö hyppäsi toiseksi. Ja kuka olikaan kolmantena?

Seiväshypyn maailmanennätyksen lauantaina hypännyt Armand Duplantis tietysti.

– Mulla on sataprosenttinen voittoprosentti häntä vastaan. Ollaan kohdattu kerran ja silloin mä voitin, nykyään muun muassa omaa seiväshyppykouluaan pyörittävä Salomäki, 32, naureskelee.

Eemeli Salomäki taivutti syyskuussa 2015 Ruotsi-ottelun voittajaksi tuloksella 532.

Duplantis, 15-vuotias superlupaus, hyppäsi tuossa kisassa tuloksen 517. Vajaat viisi vuotta myöhemmin Puolan Torunissa käydyssä hallikisassa tulokseen oli tullut tasan metri lisää. Superlupauksesta supertähdeksi kasvanut Duplantis, 20, hyppäsi korkeammalta kuin kukaan muu koskaan ja kirjasi nimiinsä seiväshypyn uuden maailmanennätyksen 617.

Se, että Mondo-lempinimellä tunnetusta nuorukaisesta kasvoi ME-mies ei yllättänyt Salomäkeä tippaakaan. Merkit olivat nähtävillä jo vuosia sitten Tukholmassa.

– Tiesin jo silloin, että hän tulee hyppäämään korkealta. Se energialataus seipääseen ja se energia, jonka hän sai hyödynnettyä oli hänellä jo nuorena poikana todella hyvä.

– Seiväshyppy on käytännössä pelkkää fysiikkaa. Se perustuu siihen, että olet riittävän nopea, saat riittävän korkealta kiinni ja riittävän ison seipään suhteutettuna omaan painoon. Mondolla oli jo junnuna käytössä korkeat otteet ja isot seipäät suhteutettuna siihen, minkäkokoinen hän oli, Salomäki sanoo.

Maailmanennätys!

Yhdysvalloissa syntynyt ja kasvanut, mutta Helena-äitinsä synnyinmaata Ruotsia edustava Duplantis on nuoreen ikäänsä nähden ehtinyt saavuttaa jo paljon. Nuorten sarjojen arvokisamenestystä on seurannut muun muassa Euroopan mestaruus (2018) ja MM-hopea (2019). Ja nyt kruununa luonnollisesti maailmanennätys.

Lisää on tulossa, Salomäki uskoo, eikä ole mielipiteensä kanssa yksin.

– Näen, että hän pystyy hyppäämään vielä 10–15 senttiä korkeammalta. Hän on nuori kaveri, joka ei ole vielä löytänyt maksimiaan. Ja uskon, että hänellä on kunnianhimoa sen verran, että hän tekee sellaisen ennätyksen, jota kukaan ei riko hetkeen.

Seiväshypyn maailmanennätyksiksi hyväksytään nykyään myös hallitulokset. Duplantis on siis kaikkien aikojen ykkönen, mutta ulkoradalla nuoren ruotsalaisen ennätys 605 riittää tilastoissa ”vasta” jaetulle kolmannelle sijalle. Yhdysvaltojen Sam Kendricks on hypännyt 606, ja tilastoykkönen on tietysti Sergei Bubka. Ukrainalaislegendan edelleen voimassa oleva ulkoratojen ME on 614.

Legendojen legendaan Duplantiksella on tietysti matkaa myös mitalien määrässä ja arvokisamenestyksen valossa. Bubka saalisti uransa aikana yhden olympiakullan ja huimat kuusi maailmanmestaruutta.

– Bubkan kulta-aika kesti 14 vuotta. Siihen, että Duplantis nousisi Bubkaan verrattavissa olevaksi legendaksi ei vielä muutaman vuoden tulokset riitä, Salomäki muistuttaa.

ME-hyppy ei ollut täydellinen

Mikä sitten tekee Armand Duplantiksesta niin hyvän seiväshyppääjän? Suomen urheiluliiton seiväshypyn lajivalmentajan Steve Ripponin mukaan yksi asia erottaa 181-senttisen Mondon kilpailijoistaan:

– Hänen suurin valttikorttinsa on nopeus, australialaisvalmentaja sanoo.

Tämä näkyy vaikkapa sprinttitilastoissa. Duplantis on kisaoloissa juossut 100 metriä parhaimmillaan aikaan 10,57. Vuodelta 2018 peräisin oleva aika on tuulitulos, sallituissa tuulissa hänen ennätyksensä on 10,69.

– Mondo on ilmiömäinen urheilija. Hän on ollut hyvä nuoresta lähtien ja ajan kanssa vain kehittynyt ja kehittynyt, Rippon kehuu.

Varaa parantaa.

Duplantiksen tiedetään aloittaneen seiväshypyn jo kolmevuotiaana. Hänen isänsä, lahjakkuuden valmentajana toimiva Greg Duplantis on entinen seiväshyppääjä, ja perheen takapihalla oli seiväspaikka. Siinä missä moni lapsi kasvaa potkien pihalla jalkapalloa, Duplantis kasvoi seivästä hypäten, Rippon vertaa.

– Hän on luonnollinen seiväshyppääjä, Rippon tiivistää.

Ja tämä luonnollinen seiväshyppääjä voi yhä parantaa. Ripponin mukaan lauantaina nähty ME-hyppy ei ollut teknisesti täydellinen.

– Jos hän olisi pysynyt seipäässä pidempään, hän olisi voinut hypätä vieläkin korkeammalta. Hyppy oli kaukana täydellisestä, juuri siksi hän voi vieläkin parantaa. Uskon, että teknisesti paremmilla hypyillä hän voi jo nyt ylittää 620–625.

Rippon toivoo, että muut kovat seiväsmiehet, esimerkiksi Yhdysvaltojen Sam Kendricks ja Puolan Piotr Lisek, pystyvät haastamaan Duplantista kunnolla kilpailuissa.

– Toivottavasti ei tule sellaista tilannetta kuin Jelena Isinbajevan (seiväshypyn naisten ME-tuloksen haltija) kanssa. Hän hyppäsi yhden hypyn, voitti sillä kisan ja seuraava hyppy oli ME. Se teki kilpailusta vähän tylsän. Uskon, että kaikki haluavat nähdä, kun joukko kavereita kilpailee Mondoa vastaan. Kunnon kisoja, Rippon sanoo.

Tällä hetkellä Duplantis on kuitenkin selvästi seiväshypyn valtias.

– Se tapa, jolla hän ylitti kuusi metriä kahdessa viime kisassa! Ne ylitykset olivat niin helppoja. Muut kaverit, Kendricks ja Lisek ja muut, he voivat ylittää kuusi metriä vain todella hyvänä päivänä ja normaalisti kerran, kaksi vuodessa.

– Mutta nyt näyttää siltä, että kuusi metriä tulee olemaan Mondon keskivertotulos. Vain Mondo voi voittaa Mondon, Rippon hämmästelee.

Suomen urheiluliiton seiväshypyn lajivalmentaja Steve Rippon on aiemmin valmentanut myös Wilma Murtoa. Kuva vuodelta 2018.

Sama myös ulkona?

Vaikka halliennätykset hyväksytäänkin ME-tuloksiksi, ulkoradalla on yleisurheilussa edelleen oma, erityinen hohtonsa.

Pystyykö Duplantis ME-korkeuksiin myös silloin, kun sääolosuhteet näyttelevät omaa rooliaan?

– Ei ole mitään syytä, miksei hän voisi hypätä korkeammalta ulkona kuin mitä hän hyppää hallissa, Rippon sanoo, mutta lisää, että sääolosuhteiden on oltavat suosiolliset.

Kylmässä ja tuulisessa säässä on vaikea hypätä hurjia tuloksia.

– Hallissa ei ole sadetta eikä tuulta. Mutta jos ulkona on ihanteelliset olosuhteet, siitä voi saada apua. Ongelmana tietysti on se, että ainakaan Euroopassa käydyissä kisoissa on harvoin ihanteelliset sääolot.