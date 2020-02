Asiantuntija uskoo Ruotsin ME-miehen pystyvän vieläkin parempaan – ”Hänhän on edelleen kaljapullohartia”

Armand Duplantisin seiväshypyn ME 617 löi IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollon ällikällä. Hollo vertaa ruotsalaista jopa Usain Boltiin.

Seiväshypyn maailmankirjat menivät lauantai-iltana uusiksi Puolan Torunissa, jossa Ruotsin Armand Duplantis ylitti 617 sentin korkeudessa olleen riman.

Duplantis täytti marraskuussa vasta 20 vuotta, ja hurja ME ällistytti myös Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntijan Lauri Hollon.

– Aivan järkyttävä tulos! 20-vuotias kaveri vetää kaikkien aikojen korkeimmalta yli! Harva edes tajuaa, miten paljon kehonhallintaa ja akrobatiaa tuollainen hyppy vaatii. Nuo ovat sellaisia hyppyjä, ettei 580 näytä enää miltään, Hollo ihasteli.

Duplantis paransi omaa ennätystään kerralla peräti 12 senttiä, mikä on Hollon mielestä noissa korkeuksissa aivan käsittämätöntä.

– Rajat? Ei Duplantisilla taida edes olla rajaa... Ainakaan 630 ei ole mahdoton, Hollo povaa.

Hollon mielestä Duplantisin tekninen osaaminen on todella huipputasolla, mutta fyysisellä puolella nuorella miehellä on vielä parannettavaa.

– Hänhän on edelleen vähän sellainen kaljapullohartia. Tosin sekin on vähän kaksipiippuista, milloin suhteellinen voima on optimaalisella tasolla. Kun oma keho painaa vähän, siitä on pystysuuntaisessa hypyssä kiistatta etua. Eli onko hänen edes järkeä lähteä hakemaan lisää massaa? Hollo kysyy.

Boltiksi Boltin paikalle

Duplantiksen maailmanennätys oli kansainväliselle yleisurheilulle kuin taivaan lahja. Laji paistatteli vuosikaudet Usain Boltin tähtikultin loisteessa, mutta Boltin lopetettua kansainvälisessä yleisurheilussa on ollut tietty tyhjiö.

Hollo povaa, että Duplantisista on hyvinkin ottamaan paikka Boltin seuraajana maailman valovoimaisimpana yleisurheilijana.

– Siltä näyttää vahvasti. Hän on tietyllä tavalla hyvin sympaattinen poika. Hänessä ei ole diivan elettäkään, mikä näkyi siinä, että heti ennätyshyppynsä jälkeen hän meni halaamaan äitiään katsomoon.

Duplantis (kesk.) halasi maailmanennätyksensä jälkeen myös joukkuekavereitaan.

– Duplantis on maailman tämän hetken paras yleisurheilija ja varmasti tulee uudeksi vetovoimaiseksi tähdeksi, Hollo uskoo.

Hollo muistuttaa, että vaikka Duplantis on iältään nuori, hän on kokemukseltaan jo ”vanha” seiväshyppääjä.

– Hän on 3-vuotiaasta asti hypännyt, ja hänellä on ollut aika hyvä opettaja (isä Greg Duplantis, ennätys 580 vuonna 1993) näyttämässä, miten hommat tehdään viimeisen päälle, Hollo sanoo.

– Onhan tuota hienoa katsoa, vaikka hän ruotsalainen onkin. Kunpa Suomestakin tulisi vielä joskus joku superlahjakkuus, jota koko maailma seuraisi palvoen!