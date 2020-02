Seiväshypyn ME:n tehnyt Armand Duplantis ryntäsi halaamaan äitiään – ”Olen odottanut tätä siitä asti, kun olin kolmevuotias”

Ruotsalainen taivutti ME-tuloksen puolalaisen tähtitieteilijän Nikolaus Kopernikuksen kotikaupungissa.

Yhdysvalloissa kasvanut Armand Duplantis on suomalaistaustaisen Daniel Ståhlin ohella Ruotsin yleisurheilun kovin nimi. Tai oli. Lauantai-illan jälkeen ”Mondona” tunnettu Duplantis nousee kaikkein ylimmälle pallille.

20-vuotias hurjapää taivutti Puolan Torunissa seiväshypyn uusiksi ME-lukemiksi 617. Tulos on sentin parempi kuin ranskalaisen Renaud Lavillenien helmikuussa 2014 Donetskissa hyppäämä vanha ME.

Kilpailun, jossa ennätys tehtiin, nimi on Copernicus-cup, joka tulee Torunissa syntyneeltä tiedemieheltä Nikolaus Kopernikukselta (1473–1543). Kopernikus oli erityisesti tähtitieteilijä, joten uuden ennätyskorkeuden saavuttaminen taivaalle tähynneen tutkijan kotikaupungissa oli mitä osuvin teko ruotsalaisnuorukaiselta.

Euroopan mestariksi Berliinissä 2018

Nuoresta iästään huolimatta Duplantis on ehtinyt saavuttaa menestystä aikuisten arvokisoissa. Hän voitti lajinsa Berliinin EM-kisoissa 2018 ja saavutti hopeaa Dohan MM-kisoissa viime syksynä.

Talven sisäratakauden Ruotsin ja USA:n kaksoiskansalainen avasi komealla tavalla tiistaina. Düsseldorfissa järjestetyissä kilpailuissa Duplantis ylitti kuusi metriä ja päätti sen jälkeen yrittää korkeudesta 607. Ajatus muuttui hetken päästä, kun hän kuulin jonkun huutavan katsomosta 617.

– Sitä tunnetta, kun pyysin toimitsijoita nostamaan riman lukemiin 617, en unohda koskaan, Duplantis sanoi Aftonbladetissa.

Torunissa ruotsalaiselle oli luvassa yli miljoonan kruunun (noin 90 000 euroa) palkkio maailmanennätyksestä. Huima bonus ei näyttänyt hermostuttavan hyppääjää, sillä hän vei kilpailun läpi rauhallisesti.

Kisan kakkonen jäi 65 cm

Ensimmäisen kerran hän tarttui seipääseen korkeudessa 552 ja ylitti sen kevyesti. Duplantisin aloituskorkeus jäi kisan kakkoseksi sijoittuneen (maanmies Melker Svärd Jacobsson) tulokseksi.

Duplantis jatkoi kisaa ylittämällä 572 ensimmäisellään. Pienen huilin jälkeen rima asetettiin korkeuteen 592, joka ylittyi samoin ensimmäisellä. Sen jälkeen tulostaululle ilmestyi lukema 601, joka olisi uusi Ruotsin halliennätys. Tälläkään kertaa Mondo ei tarvinnut kuin yhden yrityksen.

Seiväshypyn maailma on Mondon.

Yleisön pauhatessa ja tv-kameroiden zoomatessa Duplantis valmistautui ME-yritykseen riman killuessa 617:n korkeudella. Ensimmäisellä yrityksellään ruotsalainen nousi jälleen korkealle, mutta ylösmenovaiheessa polvet koskettivat rimaa, joka putosi.

Valmistautuessaan toiseen koetukseen vauhtiradan päässä hallin äänentoistolaitteista jyrähti nuorena kuolleen ruotsalaisen Aviciin Levels-biisi. Musiikki sai Duplantisin todella hurjaan mielentilaan ja tällä kertaa hän ylitti riman puhtaasti.

Äiti on entinen seitsenottelija

Ennätyshyppynsä jälkeen hän juoksi oikopäätä kohti katsomoa halaamaan Helena-äitiään.

– Olen odottanut tätä siitä asti, kun olin kolmevuotias. Tämä on suuri vuosi, ja tämä on hyvä tapa aloittaa se, Duplantis sanoi kilpailun jälkeen ja viittasi kesän olympiakisoihin Tokiossa.

Ruotsi sai ensimmäisen yleisurheilun ME:n lähes 30 vuoteen. Edellinen oli Patrik Bodénin keihäsennätys (89,10) maaliskuulta 1990.

Nykyään hallissa tehdyt tulokset hyväksytään maailmanennätyksiksi ulkoratatulosten rinnalle. Seipäällä kukaan ei ole koskaan hypännyt korkeammalta, sillä Sergei Bubkan ulkoratojen ME on 614. Duplantisin ulkorataennätys on 605.

Mondon isä on yhdysvaltalainen ja entinen seiväsmies Greg Duplantis, joka hyppäsi 580 vuonna 1993. Ruotsalainen äiti Helena (o.s. Hedlund) on entinen seitsenottelija ja lentopalloilija. Armand kasvoi Louisianassa, jossa hän kävi Lafayetten lukiota. Hänen valmentajana toimii entinen ruotsalaishyppääjä Miro Zalar. Duplantisit päättivät vuonna 2015, että Mondo edustaa jatkossa Ruotsia.