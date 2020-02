Urheiluministeri Hanna Kososen apurahapäätös ällistytti – näin hän perustelee naisurheilijoiden avokätistä tukemista

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikössä yllätyttiin, kun opetusministeriö julkisti viime viikon lopulla kesälajien urheilija-apurahat.

Urheiluministeri Hanna Kosonen (kesk.) oli toiminut vastoin Olympiakomitean esitystä ja antanut täyden, eli 20 000 euron suuruisen apurahan pika-aitureille Reetta Hurskeelle ja Annimari Kortteelle sekä kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelälle. Olympiakomitea oli ehdottanut kolmikolle vain 10 000 euron apurahaa. Verottomat apurahat maksetaan Veikkauksen tuotoista.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoi torstain Ilta-Sanomissa, että ministeri toimi poikkeuksellisesti muuttaessaan huippu-urheiluyksikön päätöstä peräti kolmen urheilijan osalta.

– Ei kuitenkaan kannata kaivaa mitään rintamalinjaa Olympiakomitean ja ministeriön välille. Eihän se meille surunaihe ole, että urheilijat saavat rahaa, päinvastoin, Lehtimäki sanoi.

Urheiluministeri Kosonen kertoi sähköpostitse IS:lle, että kummastusta herättänyt ratkaisu syntyi ministeriön huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavilta saatujen lisä- ja täydennysselvityksen jälkeen.

– Poikkeamisen perusteena ovat saavutettu olympiarajan alitus sekä rankingsijoitus omassa lajissa ja vertailu huippu-urheiluyksikön tekemään esitykseen lajiryhmän muista apurahan saajista ja tuloskehityksestä. Yksi hakijoista, jolle HUY [huippu-urheiluyksikkö] esitti apurahaa, veti hakemuksensa pois urheilu-uran lopettamisen vuoksi, Kosonen kertoi.

Tokion olympiarajan ovat rikkoneet myös kävelijä Aku Partanen, estejuoksija Topi Raitanen, uimari Matti Mattson, ampuja Lari Pesonen ja purjehtija Kaarle Tapper. He joutuivat tyytymään 10 000 euron apurahaan.

Ministeri Kosonen perusteli päätöstään tasa-arvosyillä.

– Yleisurheilun lajiliitto SUL oli omassa esityksessään nostanut Korteen ja Hurskeen kolmen kärkiurheilijan joukkoon ja ohi sellaisten miesurheilijoiden, joille olympiakomitea esitti suurinta apurahaa. HUY [huippu-urheiluyksikkö] siis tiputti Korteen ja Hurskeen alemmalle tasolle, Kosonen kertoi ja jatkoi:

– Kristiina Mäkelän osalta on todettava, että hän selvisi mm. Dohan MM-kisoissa finaaliin ja on potentiaalinen menestyjä myös olympiakisoissa. Mielestäni naisten ja miesten on oltava ilman muuta urheilussakin samalla viivalla.

Omalla urheilu-urallaan hiihtosuunnistuksen MM-kultaa voittanut Kosonen, 43, ymmärtää apurahapäätösten herättävän keskustelua. Kerta ei suinkaan ollut ensimmäinen, kun asiasta käydään polemiikkia.

– Kyseessä ovat harkinnanvaraiset valtionavustukset hyvin erilaisista urheilulajeista ja avustusten yksityiskohdista voi aina esittää erilaisia käsityksiä. Päätösvalta asiassa on kuitenkin minulla ministerinä. Päätöksen valmistelussa ministeriössä otetaan huomioon avustuskriteerit ja lainsäädännön vaatimukset monipuolisesti, Kosonen totesi.