Vuosi sitten Lotta Haralaa piinasi hermokipu, joka teki hampaiden pesustakin tuskaa – nyt terve pika-aituri lyö pöytään hurjan tavoitteen

Pika-aituri Lotta Haralan urheilu-ura on ollut jo pitkään yhtä vuoristorataa. Nyt vuoden 2017 naisten 100 metrin aitojen Suomen mestari uskaltaa odottaa rauhallisempaa tulevaisuutta – ja alle 13 sekunnin alitusta.

Syömishäiriö ja siitä toipuminen. Suomen mestaruus. Valmentajavaihdoksia.

Uusi ennätys ja matka kohti kansainvälisiä areenoita. Nippu pienempiä vammoja ja piinaava loukkaantumiskierre. Selkäleikkaus, kuukausien pakkolepo ja sitäkin pidempi kuntoutusjakso.

Pika-aituri Lotta Haralan, 27, urheilu-ura – ja osittain myös elämä – ovat olleet yhtä vuoristorataa viime vuodet: onnistumisia ovat seuranneet pettymykset, huippukuntoa loukkaantumiset ja iloa suru.

– Osittain kyse on omista virheistäni ja vääristä valinnoistani, mutta osansa on ihan vain huonolla mäihälläkin. On saattanut tulla valmentajalle muutoksia elämäntilanteeseen, jonka takia he eivät ole voineet sitoutua treenaamiseeni. Samalla minulla on mennyt paletti uusiksi.

– Toivottavasti tulevaisuus tuo kuitenkin harmoniaa ja rauhaa ilman yllätyksiä. Olisi jo aikakin, Harala hymyilee.

Lotta Harala asuu ja harjoittelee jälleen Tampereella.

Vuoristoradan viimeisin pudotus tuli noin vuosi sitten. Haralaa piinasi puristuksissa ollut alaselän hermo, joka säteili kipua ympäri kroppaa. Kivut olivat yltyneet niin koviksi, että hampaidenkin pesu tuotti vaikeuksia.

Tamperelaisen tie vei leikkaukseen, jossa hänen selkäydinkanavastaan poistettiin arpimassamöykky. Leikkaus tiesi myös kuukausien pakkolepoa, joten Haralan koko viime kausi oli enemmän tai vähemmän kuntoutusta tulevaan.

Samaan aikaan naisten aitajuoksu nousi ennenäkemättömään loistoon: Annimari Korte, Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske tekivät naisten pika-aidoista Suomen uuden mahtilajin.

Lotta Harala venytti 100 metrin aitojen Suomen mestariksi heinäkuussa 2017 Seinäjoella.

Vuoden 2017 Suomen mestari sen sijaan oli leikkauksen jälkeen uudessa tilanteessa. Harala ei päässyt telineistä alkuunkaan liikkeelle. Lisää ongelmia tuli, kun silloisen valmentajan aika ei enää riittänyt tamperelaisen luotsaamiseen.

Harala oli täysin tyhjän päällä ja tietämätön tulevaisuudestaan.

– Se oli henkisesti vaikeaa aikaa, oikeaa tunteiden myrskyä. Olin toki onnellinen tyttöjen puolesta, mutta samaan aikaan tiesin, että minäkin voisin olla tuolla.

– Mutta en kuitenkaan ollut, vaan olin aloittamassa kaikkea alusta ja kuntoni oli surkea. Pahimpina hetkinä mieleeni tulivat ajatukset, että en onnistukaan nousemaan takaisin huipulle. Entä jos paras juoksuni on juostu ja en ikinä pääse siihen, mihin voisin pystyä? Olen aina identifioinut itseni vahvasti urheilijaksi, mutta leikkauksen jälkeen tuli ensimmäistä kertaa eteen se ajatus, ettei tämä ehkä jatkukaan ikuisesti.

Vaikeina hetkinä Haralaan loi uskoa se sama asia, mikä toi ahdistustakin. Hän ei ollut juossut vielä uransa parasta juoksua. Eikä hän haluaisi jättää sitä tekemättä.

Matti Liimatainen valmentajaksi

Harala loikkii tamperelaisen sisäurheilukeskuksen juoksuradalla: askel on kevyt ja hymy on leveä

Kesken viime kesän hän palasi Helsingistä kotikonnuilleen Tampereelle, mistä löytyi myös uusi valmentaja, Dohan MM-kisoissa tv-suosioon noussut Matti Liimatainen. Päätöksen paluustaan hän teki silmänräpäyksessä.

– Pakkasin kamppeeni ja muutin alkuun poikaystäväni vanhempien luokse. Halusin päästä heti elämään urheilijanarkea uuden valmentajani alaisuudessa.

Matti Liimatainen valmentaa myös seitsenottelija Maria Huntingtonia.

Loppukesä, syksy ja talvi ovatkin sujuneet hyvin. Fyysisesti Harala on paremmassa kunnossa kuin koskaan. Hetki sitten hän latasi Instagramiin videon, jossa nosti rinnalleen komeat sata kiloa.

Seuraava vaihe on siirtää voimat ja tehot nopeudeksi radalle, jonka jälkeen mukaan tulevat aidat. Kevään ja hallikauden tärkeintä antia on kisarutiinien löytyminen ja kovat lajiharjoitukset.

Kesän tienoilla – jos kaikki menee suunnitelmien mukaan – hänen pitkä, 1,5 vuotta kestänyt kuntoutusjaksonsa on ohi.

– Fiilikset ovat kaksijakoiset. Jännittää hyvällä tavalla, mutta tietenkin päässä on pieni pelko siitä, jos jotain nyt taas kerran sattuu.

– Mutta hyvät fiilikset ovat kuitenkin vahvemmat. Pyrin olemaan hyvin rehellinen itselleni ja luotan siihen, mitä tällä hetkellä teen. Selkä on terve, fysiikka on kunnossa ja kaikki muutkin asiat ovat hyvin.

Suomen mestaruudesta 2,5 vuotta

Tulevana kesänä Suomen naisten pika-aitojen taso voi koventua entisestään. Korte, Neziri ja Hurske voivat saada itselleen seuraa uudesta, mutta kuitenkin tutusta kanssakilpailijasta.

– Eikä pidä unohtaa Matilda Bogdanoffia. Minua ärsyttää, kun hänet jätetään aina mainitsematta. Mutta ei pidä minuakaan vielä unohtaa. Ehdoton tavoitteeni on juosta kesällä alle 13 sekunnin.

Haralan nykyinen, kesäkuulta 2018 peräisin oleva ennätys on 13,15.

Suomen mestaruudesta on aikaa jo 2,5 vuotta, ja koko viime kausi jäi käytännössä väliin pahan loukkaantumisen takia. Tulevaisuus urheilijana on sekin kysymysmerkkien peitossa.

Yhteistyökumppanit ovat pysyneet Lotta Haralan tukena myös vaikeuksien keskellä.

Monelle yksilöurheilijalle tuo yhdistelmä tietäisi taloudellisia ongelmia. Yhteistyökumppanien rahahanat sulkeutuisivat samaan tahtiin vähenevien palkintopallisijoitusten ja lehtiotsikoiden kanssa.

Lotta Harala on talvella 2020 kuitenkin yhä täysipäiväinen ammattiurheilija.

– Yksikään yhteistyökumppanini ole kaikonnut, vaikka viime aikoina onkin ollut urheilullisesti hankalaa. Haluankin ajatella niin, että yhteistyökumppanit ovat enemmän kiinnostuneet minusta ihmisenä kuin siitä, miten menestyn kilpailussa, hän miettii.

Samaan aikaan Harala on malliesimerkki monelle yksilöurheilijalle, jotka yrittävät kitkutella ammattiurheilijana pienillä resursseilla ja joiden koko ura voi olla kiinni urheilija-apurahoista.

Harala on tietoisesti miettinyt, miten firmat voisivat hyödyntää hänen persoonaansa sosiaalisessa mediassa. Silloin ei tarvitsisi olla vuodesta toiseen lajinsa kirkkaimmassa kärjessä, jotta yhteistyökumppanit kiinnostuisivat.

– Mutta silloin pitää itsekin pystyä tarjoamaan yhteistyökumppaneille jotain muutakin kuin pelkät tulokset. Ei se vain enää toimi niin, että laittamalla yrityksen logon rintaan voi vaatia heiltä rahaa. Yhteistyön pitää antaa molemmille osapuolille jotain.

”Etäsuhteeseen on jo tottunut”

Harala asuu Tampereella. Poikaystävän, jääkiekkoilija Matias Myttysen koti on tällä hetkellä Malmössä.

Harala ja Myttynen ovat eläneet etäsuhteessa jo pitkään, sillä jääkiekko viime vuosina vienyt Myttystä niin Ruotsiin, Kiinaan, Venäjälle kuin Latviaankin.

– Etäsuhteeseen on jo tottunut ja se myös toimii. Meillä menee pariskuntana todella hyvin. Olemme tosi rakastuneita.

– Mutta onhan etäsuhde haastava. En sitä voi kieltää. Jos saisin valita, niin mielelläni jakaisin päivittäisen elämäni Matiaksen kanssa, Harala huokaisee.

Urheilijapariskunta. Lotta Harala seurustelee jääkiekkoilija Matias Myttysen kanssa.

Pika-aituri elättelee toiveita edes yhdestä kaudesta, jonka he voisivat viettää asuen samassa kaupungissa tai edes maassa.

Hän uskoo, että se voisi tehdä hyvää myös molempien urheilu-urille.

– Nyt olemme jatkuvasti kalenterit auki miettimässä aikoja, milloin voisi olla mahdollista nähdä. Eikä vapaita hetkiä kovin paljon ole. Ymmärrämme hyvin sen, ettei kumpikaan voi joustaa omista aikatauluistaan.

– Jos asuisimme saman katon alla, niin tuollaisia asioita ei tarvitsisi miettiä. Se toisi elämään tasaisuutta. Urheiluunkin pystyisi keskittymään paremmin.