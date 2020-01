Pika-aituri Elmo Lakalla todettiin suolistosairaus: ”Parantavaa hoitoa tautiin ei ole”

Elmo Lakka kertoi sairastumisestaan Instagramissa.

Viime syksynä Suomea Dohan MM-kisoissa edustanut Elmo Lakka kertoi keskiviikkona Instagramissa sairastumisestaan.

110 metrin pika-aituri kertoi, että hänellä on todettu haavainen paksusuolentulehdus.

– Semmoinen leima iskettiin tänään meikäläisen papereihin. Tauti ei näy mitenkään ulospäin, mutta se on parantumaton. Suomessa on tällä hetkellä n. 50 000 IBD-sairauksista kärsivää, ja määrä on valitettavasti vain kasvamaan päin, Lakka kirjoittaa Instagram-tilillään.

– Parantavaa hoitoa tautiin ei ole, mutta lääkityksen avulla oireet saadaan usein hallintaan.

26-vuotias aituri kertoo tähtäävänsä ensi kesän Tokion olympialaisiin. Jyväskylässä opiskeleva Lakka on kotoisin Kymenlaaksosta Elimäeltä. Hänen ennätyksensä paraatilajissaan 110 metrin aidoissa on 13,49, jonka hän juoksi viime kesänä.

Haavainen paksusuolentulehdus lukeutuu IBD-sairauksiin, joita on viime vuosina todettu myös muilla urheilijoilla. Sairastumisestaan ovat julkisesti kertoneet mm. jääkiekkoilijat Teemu Ramstedt ja Lauri Korpikoski.