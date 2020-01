Tero Pitkämäen lopettamispäätös kosketti Antti Ruuskasta – puhuu nyt tulevaisuudestaan: ”Tuskin olisin tässä, jos en itse uskoisi”

Pitkämäen ja Söderbergin lopettamispäätökset koskettivat Antti Ruuskasta, jonka oman uran päätepiste ei ole vielä selvillä.

Karsiutuminen Dohan MM-kisojen keihäsfinaalista laski viime syksynä Antti Ruuskasen "pottukuoppaan". Henkinen kolaus oli kova, sillä kunnon piti olla kohdallaan, eikä Ruuskanen ollut tottunut karsiutumaan.

Hiljalleen Ruuskanen on palannut normaalitasolle. Hän tekee kaikkensa, että onnistuisi ensi kesänä Tokion olympialaisissa, todennäköisesti uransa viimeisissä viiden renkaan kisoissa.

– Tokion olympiakisat on kesän pääkilpailu. Sen ehdoilla tehdään kaikki, Ruuskanen kommentoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Hän kävi lauantaina tapaamassa uuden helsinkiläisseuransa Viipurin Urheilijoiden junioreja.

Ruuskanen lähti harjoituskauteen polven tähystysleikkauksen kautta. Polvi vaati operointia, koska MM-kisojen pettymyksen jälkeen selvisi, että polvessa oli rustonpaloja polvilumpion välissä.

MM-kisojen karsinnassa Ruuskasen, 35, tukijalan polvi oli "pumpulia". Ruuskanen karsiutui ensi kertaa urallaan arvokisojen finaalista.

– Se pisti miettimään, mikä on syy. Selvisi, että se on tukijalan polven hermotuksessa, Ruuskanen kertoi.

– Kauden aloitus meni viime vuonna suunnitelmien mukaan. Heti tuli 85-metrinen. Tiesin, että olen kunnossa, mutta kauden tärkeimmällä hetkellä Dohassa tuli epäonnistuminen. Siinä mentiin vähäksi aikaa aika syvälle pottukuoppaan, Ruuskanen muisteli.

Luja usko menestykseen

Uudella harjoituskaudella Ruuskanen aloitti heittämisen joulukuussa. Hän on hankkinut lajivoimaa paremmin kuin vuosiin.

– Alku- ja keskitalven pysyn Suomessa. Toukokuussa lähden harjoitusleirille, ja kilpailemisen aloitan leirin jälkeen. Kisoja ei ole lyöty lukkoon. Haluan ensin varmistaa, että jalan hermotus toimii hyvin harjoituksissa, Ruuskanen sanoi.

Hän uskoo, että voi vielä menestyä maailman valioiden seurassa.

– Kohti unelmaa ollaan menossa. Tuskin olisin tässä puhumassa, jos en itse urheilijana uskoisi, että minulla on vielä mahdollisuuksia pärjätä olympiakisoissa, Ruuskanen kertoi.

Hän myönsi, että kollega Tero Pitkämäen ja moukarinheittäjä David Söderbergin lopettamispäätökset koskettivat.

– Tulihan siitä vähän haikea olo, kun on tullut leireiltyä molempien kanssa, ja Teron kanssa on tietysti kilpailtu paljon yhdessä. Tero on aina ollut minulle sellainen esimerkkiheittäjä. Toki olen myös iloinen hänen puolestaan. Terohan pääsi nyt kesälaitumille, Ruuskanen naurahti.

Oman uransa päätepistettä hän ei vielä tiedä. Ensi kesän ohjelmassa ovat olympialaisten lisäksi Pariisin EM-kisat.

– Katsotaan jatkuuko ura vuodella vai miten. Se nähdään syksyllä, kun kausi on paketissa, tiedetään mikä on terveystila ja miltä miehestä tuntuu, Ruuskanen sanoi.