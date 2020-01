Liki 50 kenialaisjuoksijaa on kärähtänyt dopingista – nyt kilpailukieltoon määrättiin entinen maailmanennätysmies

Berliinin maratonilla 2013 maailmanennätyksen juossut Wilson Kipsang on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon.

Yleisurheilun dopingasioita nykyään hallinnoiva AIU (Athletics integrity unit) on asettanut kenialaisjuoksija Wilson Kipsangin väliaikaiseen kilpailukieltoon. AIU kertoi asiasta Twitter-tilillään.

Kilpailukielto perustuu kahteen dopingrikkomukseen. Urheilijan manageritoimiston mukaan Kipsang ei ole antanut testinäytettä, josta olisi löytynyt kiellettyjä aineita.

Pitkä lista kärynneitä

Kipsang, 37, on kovan luokan tekijä maantiellä. Hän voitti syksyllä 2013 Berliinin maratonin maailmanennätysajalla 2.03.23. Edellisvuonna hän oli Lontoon olympiamaratonilla pronssilla. Suurista kaupunkimaratoneista hän on voittanut Lontoossa kahdesti (2012 ja 2014) sekä kerran New Yorkissa (2014) ja Tokiossa (2017).

Kipsangin dopingrikkomus lisää kenialaisjuoksijoiden syntilistaa. Insidethegames-sivuston mukaan lähes 50 kenialaista on tällä hetkellä kilpailukiellossa. Heidän joukossaan on toinen maratonsankari eli vuoden 2016 naisten olympiavoittaja Jemina Sumgong, joka jäi kiinni epo-hormonin käytöstä.

Kipsang on yhä aktiivijuoksija. Viime kaudella hän sijoittui Lontoon maratonilla 12:nneksi ajalla 2.09.18.