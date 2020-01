Kolumni: Tässä on ilmainen vinkki Urheiluliitolle – Ruotsi-ottelu pitää järjestää vuonna 2022 Olympiastadionilla

Olympiastadionin viisi vuotta kestänyt remontti valmistuu kesällä 2020, jolloin rakennuksen on määrä näyttää tältä.

SUL:n on syytä muistaa yleisurheilun maaotteluhistoria, kun se päättää vuoden 2022 Ruotsi-ottelusta, kirjoittaa Juha Kanerva.

Kun Koskelan Jussi alkoi aikanaan raivata kuokallaan maata tulevalle torpalleen, kukaan ei osannut arvioida hankkeen kustannuksia. Kirjailija Väinö Linnan Täällä pohjantähden alla -trilogiassa kuvatussa rakennusprojektissa Jussilla ei ollut rahoittajia.

Pappilasta tuli lähinnä henkistä tukea ja kyläläisiltä talkooapua katon tekemisessä. Jussin loppulasku pysyi hyvin budjetissa, vaikka projektin aikana tuli eteen useita yllätyksiä.

Toisin on nykyrakentamisen laita. Helsingin Olympiastadionia on nyt perusparannettu vuodesta 2015 lähtien, eikä valmista ole tullut. Hintalappu on kohonnut alkuperäisestä 209 miljoonasta eurosta pitkälle yli 300 miljoonaan euroon. Tarkkaa summaa ei tiedä kukaan.

– Tiedotamme lopullisesta summasta, kun olemme tehneet laskelmat, Stadion-säätiön toimitusjohtaja Ari Kuokkanen sanoi 22.10.2019 Ilta-Sanomissa.

Hänen mukaansa ”kukaan urakoitsija ei olisi suostunut kiinteähintaiseen urakkaan kohteessa, jossa yllätyksiä tulee vastaan käytännössä koko ajan”.

Varsinainen urakoitsijan unelma. Piikki on auki loputtomiin, eikä ole pelkoa, että rakennuttajalta loppuisivat puhti ja rahat. Kukaan ei halua nähdä kesken jäänyttä luurankoa keskellä Helsinkiä.

Urheiluväki on jo ehtinyt kauhistella syksyllä (todennäköisesti) valmistuvan ”Stadikan” korkeita vuokria. Kuokkanen tosin kertoi joulukuussa Hesarissa, että taivaaseen karanneet rakennuskustannukset eivät vaikuta vuokratasoon. Uskokoon ken haluaa.

Suomen urheiluliitto ehti jo hyvissä ajoin päättää, että syksyn 2020 Ruotsi-ottelu järjestetään Tampereella eikä uusitussa Töölön urheilupyhätössä. SUL:n taholta vihjattiin, ettei yleisurheiluväki ehkä palaa pääkaupunkiin edes 2022, jolloin Ruotsi-ottelu kisaillaan jälleen Suomessa.

Kauppatieteiden tohtori Sami Itanin johtama liitto on kalkyloinut, että maailman vanhimman yleisurheilumaaottelun vetovoima ei kanna Helsingissä.

Helsingin Olympiastadion kuvattuna rakennustöiden valmistuessa vuonna 1938.

Tässä SUL:lle ilmainen vinkki, jolla vuoden 2022 maaottelusta tehdään ikimuistoinen tapahtuma: ensinnäkin tuolloin tulee kuluneeksi sata vuotta Suomen ensimmäisestä maaottelusta (se käytiin syyskuussa 1922 Ranskaa vastaan Pariisissa).

Toiseksi remontoidun rakennuksen kunniaksi on syytä muistaa ensimmäistä Olympiastadionilla järjestettyä Ruotsi-ottelua (stadion valmistui vuonna 1938). Se tapahtui syyskuussa 1940, jolloin maaotteluun tuli viime tingassa ylimääräinen vieras.

Natsi-Saksan johto oli juuri aloittanut Hitlerin määräyksestä operaatio Barbarossan valmistelut, ja urheilu toimi oivallisena diplomatian välineenä Neuvostoliiton vastaisen ristiretken aloittamisessa. Tämä kolmen maan ottelu keräsi kahtena päivänä 93 120 katsojaa. Ruotsi-maaotteluissa päästiin suurempaan yleisömäärään vasta vuonna 1968.

Vuoden 2022 satavuotisspektaakkeli pitäisi ehdottomasti järjestää Olympiastadionilla ja kutsua kolmanneksi maaksi mukaan Ranska. Jos gallialaiset eivät suostu tulemaan Suomeen 2022, siinä tapauksessa SUL voisi kääntyä Saksan puoleen ja muistuttaa vanhasta veljeydestä.

Ranska tai Saksa eivät ehkä saa ykköskategorian urheilijoitaan innostumaan juhlamaaottelusta, mutta B-maajoukkue pystyisi taistelemaan tasapäisesti Suomen ja Ruotsin rata- ja kenttäurheilijoiden kanssa.