Villaggio ostoskeskus on suosittu paikka viettää aikaa Dohassa.

Ilta-Sanomat haastatteli syyskuussa yleisurheilun MM-kisojen yhteydessä Dohassa nuoria qatarilaisia, jotka kommentoivat kisavieraiden niukkoja asuja.

Ensimmäisissä islamilaisessa maailmassa pidettävissä yleisurheilun MM-kisoissa on noussut puheenaiheeksi myös se, että paljaaseen naisihoon suhtaudutaan arabimaailmassa hyvin eri tavalla kuin useimmissa muissa maailman kolkissa. Osa naisurheilijoista on tuntenut olonsa epämukavaksi ja kokenut saavansa epäystävällistä tuijotusta saunamaisissa oloissa jo pakostakin niukassa työasussaan.

Ilta-Sanomat haastatteli MM-stadionin kupeessa sijaitsevassa Villaggion ostoskeskuksessa aiheesta neljä nuorta, koulutettua qatarilaista.

– Länsimaalaiset ihmiset pitävät ehkä oman mediakuvansa perusteella islamia erittäin rajoittavana uskontona, joka alistaa naisia. Lähi-itä näyttää tiivistyvän neljään ajatukseen eli terrorismiin, sotiin, öljyyn ja naisten alistamiseen, huokaisee Qatarin teknillisessä yliopistossa opiskeleva Mohammed Lebdah, 21.

Hänen mukaansa tuijottelu liittyy tottumattomuuteen ja hämmästykseen enemmän kuin vihamielisyyteen.

– Qatar on arabimaailmassa varsin vapaamielinen maa, ja olemme menneet tällä rintamalla valtavasti eteenpäin. Maassamme asuu suuri länsimaalainen yhteisö, ja järjestämme valtavasti kansainvälisiä urheilutapahtumia. Siitä huolimatta me vasta opettelemme tällaista vapaamielisyyttä. Totuus on yhä, ettei paljastava pukeutuminen ole osa kulttuuriamme.

MM-kisojen antidopingosastolla työskentelevä nuori nainen Fatima Albuainain sanoi suoraan, että häntä länsimaalaisten niukka pukeutuminen ajoittain häiritsee.

– Jos joku nainen pukeutuu hyvin niukasti Qatarissa, se osoittaa kulttuuriamme kohtaan epäkunnioitusta. Jos meidän oletetaan kunnioittavan heitä, sen tulee olla molemminpuolista pukeutumisesta alkaen. Länsimainen yhteisömme kunnioittaa meitä pääsääntöisesti hyvin.

Fatima Albuainain työskentelee MM-kisojen antidopingosastolla.

Kahden serkkunsa kanssa ostoksilla ollut Albuainain tosin muistutti, ettei missään tilanteessa pukisi ajatuksiaan sanoiksi, vaan pitää ne omana tietonaan.

– Sama koskee miehiä. En ikinä puuttuisi naisen pukeutumiseen, mutta saatan asiaa hieman hämmästellä, sanoi Lebdahin kanssa kahvilla istunut tietotekniikan opiskelija Mohammed Alshawani, 23.

Nuorten miesten oli vaikea ymmärtää länsimaissa yleistä käsitystä, jossa naiset ovat muslimimaailmassa kuin kynnysmattoja.

– Jos qatarilainen mies suututtaa vaimonsa, hän saa raivoisat huudot ja jopa läimäyksen kasvoilleen. Emme me ole siinä mielessä yhtään etuoikeutetumpia kuin länsimaalaiset miehet, Lebdah naurahti.

Seurueen kolmantena istunut kadetti Abdulrahman Alqahtani kertoi sedästään, joka on ollut mukana salissa kaikkien kolmen lapsensa synnytyksessä.

– Sellainen oli joskus täällä tavatonta, mutta nykyään yhä yleisempää.

Naiskatsojia saapumassa Dohan MM-stadionille.

Naisten pukeutuminen Qatarissa on vaihtelevaa. Pään ja kasvot kokonaan peittävät niqabit ovat yleisiä, mutta ylivoimaisesti yleisin asuste on hiukset peittävä hijab.

– Hijab on minulla aina päällä, kun lähden ulos, mutta Qatarissa ei ole tavatonta, että nainen menee ulos myös hiukset vapaina, Albuainain selitti.

Mohammed Lebdah toki muistutti, että Qatarissa vaikuttaa myös erittäin tiukan linjan muslimeita.

– Kutsumme heitä radikaaleiksi. Heille islam ei ole rauhan uskonto, kuten meille, mutta he ovat vähemmistö.

Etniset qatarilaiset eivät tee kotimaassaan tavallisia töitä; niistä huolehtivat siirtotyöläiset, joita maassa on jopa pari miljoonaa. Heidän kohtelustaan ja työoloistaan esimerkiksi kansainvälisillä ihmisoikeusjärjestöillä on riittänyt huomauttamista. Mielikuva harmittaa Ilta-Sanomien haastattelemia nuoria.

– Jos Qatar on niin kamala paikka, niin millaisia heidän lähtömaansa sitten ovat? He tekevät kovaa työtä, mutta saavat siitä palkkaa, jolla elättävät perheensä lähtömaissaan. Tietysti ongelmiakin noin valtavassa ihmisjoukossa on, mutta ne koskevat hyvin pientä osaa siirtotyöläisistä, Alshawani totesi.

Urheilijoiden niukat työ- ja harjoitusasut eivät Lebdahin mukaan voi häiritä ketään omilla aivoillaan ajattelevaa qatarilaista.

– Tämä vuodenaika on meillekin erittäin paahtava, ja perinteiset asumme ovat kuumia. Mutta koska hallituksemme haluaa Qatariin koko ajan lisää kansainvälisiä urheilutapahtumia, ne tuovat tänne ihmisiä ja tapoja, joiden kanssa meidän täytyy oppia elämään. Ja me opimme. Vuonna 2022 jalkapallon MM-kisat tuovat tänne kymmeniätuhansia turisteja.

– Kyse on vain kunnioituksesta. Alaston naisiho ei kuulu kulttuurissamme julkisille paikoille. Kyse ei lopulta ole sen kummemmasta kuin parista vaatekappaleesta, sanoi Albuainain.