Miksi kelkkailun ja pika-aitojen olympiasankari treenaa Suomen Turussa? ”Se oli viimeinen sinetti päätökselle”

Olympiamitalisti Phylicia George harjoittelee Turussa uuden valmentajansa Jani Ratian johdolla.

Kun Australian Sally Pearson tykitti pika-aitojen edelleen voimassa olevan olympiaennätyksen Lontoossa 2012, kolmen radan päässä hänestä juoksi Kanadan Phylicia George. Pearsonia ei nähty neljä vuotta myöhemmin Riossa, mutta George juoksi toistamiseen urallaan olympiafinaalissa.

Riosta on pitkä matka – tarkalleen 11 000 km – Turkuun, ja siksi on vähintäänkin yllättävää, että yksi maailman parhaista aitureista asuu ja harjoittelee nykyään Kupittaalla.

– Tulin tänne marraskuun lopussa eli noin kolme viikkoa sitten, Phylicia George kertoo Ilta-Sanomille ennen aamupäivän harjoitusten alkua.

Syy erikoiseen ratkaisuun asettelee pieniä harjoitusesteitä jonoon muutaman metrin päässä. Turun Urheiluliiton valmennuspäällikkö Jani Ratia teki Georgeen vaikutuksen heti ensi tapaamisella.

– Kilpailin viime kesänä Paavo Nurmi Gamesissa. Jani haki minut Helsingin lentokentältä. Pidin hänestä heti ja huomasin kahden tunnin aikana, että hän tietää todella paljon pikajuoksusta.

Kaksikko jatkoi yhteydenpitoa, ja George kävi syksyllä viikon verran Turussa harjoittelemassa.

– Se oli viimeinen sinetti päätökselle. Minulla on nyt mahtava valmentaja ja fysioterapeutti, ja olosuhteet täällä ovat todella hyvät. Uskon pääseväni tällä harjoitusohjelmalla seuraavalle tasolle, George kiittelee.

32-vuotiaalta kanadalaiselta löytyy myös olympiapronssi, tosin täysin eri lajista. Hän saavutti sen naisten parikelkkailussa Pyeongchangissa 2018.

Jani Ratia (oik.) luotsaa Phylicia Georgea Kupittaan urheiluhallissa.

Hieno urheilutarina sai alkunsa, kun maannainen Kaillie Humphries lähetti Georgelle Twitterissä viestin Rion jälkeen ja kyseli juoksijan halukkuutta lajinvaihtoon.

– Sanoin aluksi, että ei todellakaan. Haudoin ajatusta vajaan vuoden, ja sitten päätin, että mikä ettei.

– Olen ihminen, joka haluaa tulla pois mukavuusalueeltaan. Olen aina avoin erilaisille mahdollisuuksille kuten tälle Suomeen muutolle, hän sanoo.

Talviolympialaisten jälkeen George keskittyi saamaan itsensä jälleen yleisurheilijan mittoihin. Kelkkailuharjoittelu oli tuonut 10 kiloa lisää painoa.

– Viime vuosi oli aika vaikea. Tunsin itseni painavaksi ja vaikka olin vahvempi, en ollut enää niin nopea. Nyt alan olla taas kunnossa. Olemme ottaneet Janin kanssa rauhallisesti ja luoneet hyvää pohjaa.

Phylicia Georgelle jäi kelkkailusta käteen muutakin kuin pronssimitali.

George mukaan kelkkailusta jäi käteen paljon muutakin kuin olympiamitali.

– Sain siitä henkisesti todella paljon. Tauon aikana opin rakastamaan yleisurheilua entistä enemmän. Kun tekee jotain kauan, siihen syntyy rutiini. Kelkkailu opetti minua katsomaan yleisurheilua toisesta perspektiivistä.

– Kun hyppää kelkkaan, joka menee 150km/h, pelko on aina mukana. Siihen verrattuna yleisurheilu on helppoa, hän lisää nauraen.

Ratia on onnistunut tuomaan Georgen mukaan paljon uusia asioita hänen harjoitteluunsa. Hän kehuu erityisesti valmentajansa luovuutta.

– Jani keksii jatkuvasti uusia keinoja ja harjoitteita, joilla saan esimerkiksi lantion tai pakarat toimimaan tehokkaammin. Teemme asioita, joita en ole koskaan kokeillut. Hyvät urheilijat pystyvät kompensoimaan heikompia kohtia kropassaan, mutta Janin kanssa tavoite on saada kaikki toimimaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, hän kertoo.

Phylicia George on havainnut suomalaisnaisten menestyksen pika-aidoissa. Kuvassa Nooralotta Neziri (vas.), Annimari Korte ja Reetta Hurske.

Yhteistyö tähtää Georgen uran kolmanteen olympiafinaaliin, kenties podiumille asti. Sitä ennen ohjelmassa ovat sisähallien MM-kisat maaliskuussa.

– Tavoitteena on rikkoa ennätykseni (12,65 vuodelta 2012). Sen perusteella, mitä olemme nyt tehneet ja missä olemme vain kolmen viikon jälkeen, uskon, että se on helppo saavuttaa, George sanoo.

George on huomannut Suomen pika-aiturinaisten positiivisen kehityksen. Hän pitää lajin ja maan sisäistä kilpailua erinomaisena asiana.

– Olen tavannut heistä ainoastaan Nooralotan (Neziri), ja hän on todella mukava tyyppi. Se, että teillä on lajissa 3–4 nousevaa urheilijaa, on todella loistava juttu.

Jouluksi George menee kotiin Torontoon ja katsomaan siskonsa pientä vauvaa Atlantaan. Treenit jatkuvat Turussa jo 27. joulukuuta. Kaupunki pysyy tukikohtana koko kevään.

Kanadalainen tietää hyvin, että seuraavat talviolympialaiset järjestetään niin ikään Aasiassa, Kiinan Pekingissä.

– Haluan mennä vuosi kerrallaan. Nyt keskityn täysillä Tokion olympialaisiin. Vasta niiden jälkeen mietin, mitä seuraavaksi, hän toppuuttelee.