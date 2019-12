Kommentti: Huippupoliitikot ärisivät yleisurheiluväelle 260 miljoonalla remontoidusta Olympiastadionista – mutta he ovat väärässä

Urheiluliitolla on velvollisuus ja logiikka viedä lajiaan sinne, missä se suomalaisia yhä kiinnostaa. Se paikka ei ole Helsinki, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Yleisurheilun kattojärjestö Suomen urheiluliitto on viime päivinä horjahdellut raskaan luokan yhteiskuntavaikuttajien iskusateessa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on tarjonnut oikeaa suoraa, kansanedustaja, ex-urheiluministeri Paavo Arhinmäki (vas) vasenta koukkua.

Syy on se, että SUL on puheenjohtajansa Sami Itanin suulla julkeasti arvioinut, onko Olympiastadionilla edelliskerran 2014 järjestettyä Ruotsi-maaottelua järkevää palauttaa Helsinkiin Tampereelta, jossa 2020 umpeutuva stadionsopimus on järjestäjälle erittäin hyvä ja laji kiinnostaa ihmisiä.

Helsingissä maaottelu veti vielä 2006 tuvan täyteen Jukka Keskisalon tuoreen EM-kullan ansiosta. Sen jälkeen luottamishenkilöille on kyllä esitelty kansallisstadionilla pidetyn maaottelun jälkeen komeita lukuja, mutta miinus-etumerkillä.

Vapaavuori, Arhinmäki ja apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) katsovat, että liitto olisi jopa velvollinen tuomaan maaottelun uudistetulle Olympiastadionille, jonka pääkäyttäjiksi on suunniteltu konsertteja, jalkapalloa ja yleisurheilua.

Ei velvollisuutta

Tätä velvollisuutta Urheiluliitolla ei mistään aspektista ole. Se ei päättänyt stadionin pöyristyttävän kalliista 261 miljoonan euron budjettiraameistaan räjähtäneestä remontista, mutta konsultoi suunnittelijoita toki lajinsa tarpeista, kun remonttipäätös oli tehty.

– Vapaavuori on ollut toimitusjohtaja Track & Field Finlandissa (SUL:n markkinointiyhtiö) ja tietää tilanteen. Vanhemmiten hän on alkanut raivostua milloin mistäkin, toteaa pitkän linjan yleisurheiluvaikuttaja.

Mustassa taloussuossa vuosia tarponeen liiton on ollut pakko käyttää ratkaisuissaan työkaluna matematiikkaa, ei nostalgiaa. Yksi paha suonsilmäke syntyi huonosti harkituista, miljoonatappiot aiheuttaneista vuoden 2012 EM-kisoista – Olympiastadionilla.

Kun Ruotsi-ottelu viimeksi järjestettiin Helsingissä, liitto oli joutunut käyttämään vuokraan ja tilapäisrakentamiseen noin 250 000 euroa ennen kuin sen kassaan oli kävellyt ainuttakaan.

Maaottelu Ruotsia vastaan veti vielä 2006 Olympiastadionilla tuvan täyteen Euroopan mestari Jukka Keskisalon ollessa vetonaulana.

Uudistettu stadion tarjoaa kaikki tällaiset oheistilat talon puolesta, uusina ja ylellisinä. Ongelma on, että Urheiluliitto ei vielä tiedä, mitä koko komeus maksaisi. Kun stadionin naapuriin nousevaa Helsinki Gardenia alettiin kaupata sijoittajille, projektia myytiin nimenomaan detaljoidulla liiketoimintamallilla, vuosia ennen rakentamisen aloittamista. Naapurissa pääkäyttäjä ei tiedä, mitä lysti kustantaa, kun avajaisiin on puolisen vuotta.

Yksityinen ja julkinen

Tässä symboloituu ilmeisesti yksityisen ja julkisen rahan ero.

Sami Itani ei ole sanonut, etteikö maaottelu voisi palata Helsinkiin. Puheissa on tietysti myös neuvottelutaktiikkaa ja halua puristaa Tampereelta vielä parempi ja Stadionsäätiöltä mahdollisimman edullinen tarjous.

Tuote kannattaa viedä sinne, missä on kysyntä. Nyky-Suomessa Helsinki ei yleisurheilulle ole se paikka. Perinnelaji täyttää yhä stadionit – jos ne ovat oikeankokoisia. MM-kisoihin Olympiastadion on liian pieni ja maaotteluun liian suuri.

Vuoden 2012 kokemukset eivät innosta liittoa EM-kisahakuun näkyvissä olevassa tulevaisuudessa. Tyhjiä lehtereitä ihmetteli silloin kentän puolelta myös 10-ottelija Sami Itani.

Olympiastadionista tulee maailman parhaita yleisurheiluareenoita valitettavasti aikana, jona lajista on leimallisesti tullut Suomessa maakunnissa kukoistavaa urheilua. Helsingin ulkopuolella Motonet GP:n osakilpailut vetävät yleensä hyvin porukkaa, Paavo Nurmi Games myy loppuun, Ratina täyttyy Ruotsi-ottelussa, Kalevan kisat ovat joka vuosi erinomainen yleisömenestys.

Helsingissä järjestettiin 1959–99 huippuluokan Maailmankisoja, jotka olivat malli legendaarisille Zürichin tai Oslon kilpailuille. Helsinki GP eli vuoteen 2006, kunnes Hjallis Harkimon Infront lopetti sen kannattamattomana. Vuoden 2012 EM-kisojen lipunmyynti oli katastrofi. Edellisistä Kalevan kisoista on 16 vuotta.

Että tällainen yleisurheilukaupunki on Helsinki.