Patrik Sjöberg, 54, jätti alkoholin – näin paljon se vaikutti hänen oloonsa kolmessa kuukaudessa

Yleisurheilulegenda Patrik Sjöberg kertoi radiohaastattelussa, miten alkoholin juomisen lopettaminen vaikutti häneen kolmessa kuukaudessa.

Patrik Sjöberg, 54, teki rajun elämänmuutoksen tänä syksynä.

Takavuosien korkeushypyn maailmantähti Sjöberg jätti suurkaupunki Göteborgin muutti asumaan mökkiin Örnsköldsvikin lähistölle Ruotsin keskiosiin.

Sjöberg kertoi jo aiemmin syksyllä tarvinneensa irtioton, koska hän käytti liikaa alkoholia ja reseptilääkkeitä. Niiden avulla hän yritti unohtaa kokemansa seksuaalisen hyväksikäytön.

Nyt Sjöberg on kertonut elämänmuutoksestaan Ruotsin radion P4 Extra -ohjelmassa. Sjöberg kertoi pysyneensä erossa alkoholista nyt pian 3 kuukauden ajan. Yleisurheilulegenda kuvaili haastattelussa, miten alkoholin jättäminen on vaikuttanut hänen oloonsa.

– Huomaan, että aivot alkavat toimia paljon aiempaa paremmin. Viime vuodet ovat tuntuneet rankoilta yksityiselämän sekä pitämäni liian kovan tahdin takia. Olen juonut aivan liikaa, olen lääkinnyt itseäni ja nyt tajuan, etten ole enää kaksikymppinen, Sjöberg sanoi.

Sjöberg kertoi haastattelussa olevansa kiitollinen ystävilleen, jotka tukivat häntä elämänmuutoksessa ja auttoivat lähtemään Göteborgista. Sjöberg sanoi myös saaneensa tukea päihteidenkäytön lopettamisessa lääkäriltä.

– Tämä on ollut helvetin rankkaa. En suosittele tällaista kenellekään ilman lääkärin apua.

– Tiedän, miten olen elänyt viime vuodet, mutta lääkärini pystyi ennustamaan lähes tarkalleen, mitä kropassani tapahtuu kymmenen päivän kuluttua, mitä viidentoista ja niin edelleen. Oli pelottavaa tuntea ne kaikki oireet, Sjöberg kertoi.

Kamppailua hyväksikäytön takia

Sjöberg joutui lapsena ja nuorena suomalaissyntyisen valmentajansa ja isäpuolensa, jo edesmenneen Viljo Nousiaisen hyväksikäyttämäksi. Sjöberg kertoi rankoista kokemuksistaan vuonna 2011 Sjöberg julkaistussa elämäkerrassaan Det du inte såg (Se, mitä et nähnyt).

Viime vuosina Sjöberg on kiertänyt luennoimassa hyväksikäyttökokemuksistaan. Traumoista kertominen on ollut rankkaa, ja Sjöberg on kertonut tarttuneensa luentojen jälkeen pulloon rentoutuakseen.

Tuoreessa radiohaastattelussa Sjöberg kertoi nyt tajunneensa, että hän oli elämässään lähellä käännekohtaa, jonka jälkeen ei olisi ollut muuta vaihtoehtoa kuin ”mennä kaasu pohjassa päin seinää”. Sen sijaan hän on viime kuukaudet levännyt, kuntoillut ja pitänyt huolta itsestään.

Patrik Sjöberg voitti olympiahopeaa Barcelonassa vuonna 1992.

Sjöberg voitti korkeushyppyurallaan muiden muassa maailmanmestaruuden ja kolme olympiamitalia. Hänen ennätyksensä 242 oli aikanaan maailmanennätys, ja se on yhä Euroopan ennätys.