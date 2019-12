Tero Pitkämäki vetäytyi julkisuudesta salassa pidetyn kirjaprojektin takia – kirjoittaja on tv:stä tuttu uutisankkuri

Tero Pitkämäestä ilmestyy ensi syksynä kirja, josta useat kustantamot kilpailivat. Kirjoittaja on tunnettu tv:n uutisankkuri.

2000-luvun menestyneimpiin suomalaisurheilijoihin kuuluvasta Tero Pitkämäestä, 36, ilmestyy syksyllä 2020 Keihäsmies-niminen elämäkerta. Tammen kustannuspäällikkö Kati Lampela vahvisti tähän asti visusti salassa pidetyn kirjaprojektin tiistaina Ilta-Sanomille.

Päättyneenä syksynä mittavan uransa lopettaneen Pitkämäen elämäkerta kiinnosti useita kustannustaloja, joista tarjouskilpailun voittajaksi selviytyi Tammi. Se on aiemmin julkaissut urheilukirjallisuuden saralta mm. jalkapalloilija Jari Litmasesta kertovan Litmanen 10 -kirjan sekä jo edesmenneen hiihtokuninkaan Mika Myllylän Riisuttu mestari -nimisen tilityksen.

Myös Pitkämäen elämäkertakirjuri on julkisuudesta erittäin tuttu henkilö: MTV:n tunnettu uutisankkuri Keijo Leppänen, 59. Jo aiemmin seitsemän nidettä julkaissut Leppänen teki viime vuosikymmenen puolivälissä kirjan F1-sarjan kaksinkertaisesta maailmanmestarista Mika Häkkisestä.

Tiedusteluja jo uran aikana

Arvokisoissa 2004 debytoinut Pitkämäki saavutti vuosina 2006–15 peräti seitsemän kertaa mitalin olympia-, MM- tai EM-kisoissa. Vuoden urheilijaksi hänet on valittu kolme kertaa.

Kolmelapsiseksi kasvaneen perheen isältä tiedusteltiin halukkuutta kirjaprojektiin monesti jo aktiiviuran aikana, mutta Pitkämäki halusi siirtää vastauksensa uranjälkeiseen aikaan. Se tuli eteen, kun kesäkuussa 2018 vammautunut polvi ei enää kuntoutunut sellaiseksi, että sen kanssa olisi pystynyt heittämään keihästä kansainvälisiin huippulukemiin.

Kirjaprojekti on ollut merkittävin syy siihen, ettei Pitkämäki syksyisen lopettamisilmoituksensa jälkeen ole suostunut käytännössä lainkaan julkisiin esiintymisiin ja menestysuransa testamentteihin.

– Se on ollut tärkeä, muttei ainoa syy. Lopettaminen tuollaisen uran jälkeen oli henkisesti iso päätös, jossa on riittänyt sulattelemista. Toinen syy on, että Tero haluaa tyhjentää pajatsonsa tähän kirjaprojektiin. Siihen hän oli valmis vasta nyt, sanoo Pitkämäen pitkäaikainen manageri Tero Heiska.