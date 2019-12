Kommentti: Kristiina Mäkelä avautui jälleen urheilun rahanjaosta – miten näyttävä ja tyylikäs loikkaaja hoitaa oman osuutensa?

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä teki vuosina 2016–2019 triplan, joka suomalaisessa yleisurheilussa on koko 2010-luvun mitassa onnistunut vain kolmelta heittäjäjärkäleeltä eli Tero Pitkämäeltä, Antti Ruuskaselta ja David Söderbergiltä.

Hän on selviytynyt loppukilpailuun sekä olympia-, MM- että EM-kisojen karsinnasta. Keihäsmiesten tasolle hän ei ole vielä loppukilpailuissa pystynyt, mutta on siitä huolimatta perinneurheilumuodon suomalainen kruununjalokivi.

On Mäkelä tehnyt muutakin. Viime vuonna hän johti Berliinin EM-kisojen jälkeen huutosakkia, joka sai haluamansa sikäli, että Urheiluliitto mylläsi sekä operatiivista kärkeään että luottamusjohtoaan. Urheilujournalismin legenda, kirjailija Arto Teronen totesikin tuolloin Mäkelän hypänneen järjestelmäkritiikissä pidemmälle kuin kolmella loikalla konsanaan.

Riipaiseva kirjoitus

Bisnesluokassa

Tarina ei kerro sitäkään, onko Mäkelä jo laskenut olympiabudjettiinsa 20 000 euron verottoman apurahan, jonka hän erittäin todennäköisesti alkuvuodesta saa opetusministeriöstä. Tämän vuoden hän on nauttinut 10 000 euron apurahaa, kuten esimerkiksi Nooralotta Neziri ja Topi Raitanen.

Järjestelmän avoin kritiikki on aina paikallaan, mutta osa Mäkelän kollegoista katsoo, että pieni tauko olisi paikallaan, sillä helsinkiläinen on edelleen Urheiluliiton aivan ylimmän tukikategorian urheilija. Urheiluliittokaan ei purematta niele laskutapaa, jolla Mäkelä on lopputulemaansa päätynyt.