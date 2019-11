Tero Pitkämäki ei päässyt Urheiluliiton hallitukseen – äänestystulos ällistytti puheenjohtajankin: ”Tämä oli iso yllätys”

Yleisurheilu

Tero Pitkämäki ei päässyt Urheiluliiton hallitukseen – äänestystulos ällistytti puheenjohtajankin: ”Tämä oli i

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Epäilen, hakeeko Tero uudestaan”

”Liittobyrokratia huono syy”