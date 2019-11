DDR:n tähtiurheilija avasi kotona oluen ja tv:n – ja totesi kauhuissaan vaimolleen: ”Peli on pelattu, kaikki on ohi”

Yleisurheilu

DDR:n tähtiurheilija avasi kotona oluen ja tv:n – ja totesi kauhuissaan vaimolleen: ”Peli on pelattu, kaikki o









Ei ollut vapaustaistelija









Ilimiantaja aina matkassa





Helppo siirtyminen





Näin ME syntyi





Katso videolta Berliinin muurin rakentaminen ja murtuminen.