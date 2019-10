Yleisurheilu

12 kysymyksen tiukka yleisurheiluvisa – testaa, muistatko ME-tulokset

<section><h2><p>Tunnetko yleisurheilun ME-tulokset?</p></h2></section><section><h2><p>Paljonko on Florence Griffith-Joynerin 100 metrin juoksun naisten ME?</p></h2></section><section><h3><p>Minä vuonna Usain Bolt juoksi 100 metrin miesten ME-ajan 9,58?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on pituushypyn ME-nainen (7,52)?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä lajin miesten maailmanennätys on Neuvostoliiton Juri Sedyhin nimissä?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on juossut 400 metrin naisten ME-ajan 47,60?</p></h3></section><section><h3><p>Paljonko on 800 metrin juoksun miesten ME (David Rudisha)?</p></h3></section><section><h3><p>Paljonko on keihäänheiton miesten ME-tulos (Jan Železný)?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä maalaiset juoksijat pitävät hallussaan 10 000 metrin juoksun ME-tuloksia sekä miehissä että naisissa?</p></h3></section><section><h3><p>Paljonko on seiväshypyn naisten ME (Jelena Isinbajeva)?</p></h3></section><section><h3><p>Miltä vuodelta on Javier Stomayorin korkeushypyn miesten ME (245)?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä maalaisella juoksijalla on 110 metrin aitajuoksun ME?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on 100 metrin aitajuoksun ME-nainen?</p></h3></section><section><h2><p>Uskomaton tulos!</p></h2><p><p>Kaikki oikein</p></p></section><section><h3><p>Mieletön suoritus!</p></h3><p><p>Todella kovaa tietoa</p></p></section><section><h3><p>Huikea suoritus!</p></h3><p><p>Nyt meni monta ihan oikein</p></p></section><section><h3><p>Karsiuduit finaalista!</p></h3><p><p>Jatka harjoituksia</p></p></section>