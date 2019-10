Erica Bougard uhmasi Qatarin lakeja MM-areenalla – sateenkaarikengät läpäisivät tarkastuksen: ”Venäjällä en olisi uskaltanut”

Yleisurheilu

Erica Bougard uhmasi Qatarin lakeja MM-areenalla – sateenkaarikengät läpäisivät tarkastuksen: ”Venäjällä en ol

Yhdysvaltalainen seitsenottelija Erica Bougard https://www.is.fi/haku/?query=erica+bougard , 26, osoitti Dohan MM-kisojen kuudentena kilpailupäivänä siviilirohkeutta, jota joku voisi pitää jopa tyhmänrohkeana.Hänen korkeushyppypiikkareitaan koristi seksuaalivähemmistöjen tunnettu symboli, sateenkaaritunnus. Homoseksuaalisuus on Qatarissa ankarasti kriminalisoitu, ja maan rikoslaki sallii langettaa siitä jopa seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen.– Moskovan MM-kisoissa 2013, eli Venäjällä, en olisi uskaltanut tehdä tätä seuraamusten pelossa.

Eli tulit sitten tekemään sen islamilaiseen maahan?

