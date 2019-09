Mitä tarkoittaa ”sukupuolelle epäsovinnainen vaatetus” Qatarissa? Suurlähetystö antaa neuvoja pukeutumiseen: ”Nyrkkisääntönä voi pitää...”

Yleisurheilu

Mitä tarkoittaa ”sukupuolelle epäsovinnainen vaatetus” Qatarissa? Suurlähetystö antaa neuvoja pukeutumiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ongelmatilanteita ei tiedossa”

Huumeista ankarat rangaistukset