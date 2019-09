Monille tuntematon MM-toivo pääsi häkellyttävän nuorena yleisurheilumiljonäärien joukkoon – ”Hän on harvinaisuus”

Yleisurheilu

on urallaan vasta alkutaipaleella eikä ole Dohan MM-kisoissa lajissaan edes ykkössuosikki.Yhdysvaltalaisaituri Sydney McLaughlin https://www.is.fi/haku/?query=sydney+mclaughlin on kuitenkin harvinaisuus. 20-vuotiaalla superlupauksella on miljoonatienestit jo nyt.Vuonna 1999 syntynyt McLaughlin nousi julkisuuteen vuonna 2016, kun hän selvitti 16-vuotiaana tiensä Rio de Janeiron olympialaisten 400 metrin aitakisaan. Niihin aikoihin urheiluvälinejätti New Balance otti McLaughlinin tarkkailuun.New Balancen kanssa vuonna 2018 solmittu tossusopimus tuo juoksijalle arviolta 1,5–2 miljoonaa dollaria vuodessa. Päälle tulevat muun muassa menestysbonukset. Sopimuksen arvoa korotti huhujen mukaan se, että McLauhglinin perässä oli moni muukin kenkävalmistaja.tuloista ei ole julkisia tilastoja, mutta kokenut urheilumanageri Harri Halme https://www.is.fi/haku/?query=harri+halme arvioi, että maailmalla on muutama kymmenen aktiivista yleisurheilijaa, jotka yltävät miljoonatuloihin.– Yleisurheilussa tulot muodostuvat useammasta purosta: on henkilökohtaiset sponsorit, välinevalmistajat, kisapalkkiot ja osallistumismaksut, mahdolliset oikeuksien myynnit... Halme luettelee.McLaughlinista tekee kuitenkin poikkeuksellisen se, että hän on päässyt miljoonakerhoon jo parikymppisenä.– Yleensä isommat tulot ovat niillä, jotka ovat menestyneet pitkään arvokisatasolla. McLaughlin on nuorena urheilijana harvinaisuus, mutten osaa sanoa, onko hän ikäryhmässään ainoa noin hyvin ansaitseva, Halme sanoo.taloudellisen menestyksen takana ei ole vain hurja vauhti radalla.Hän on kahminut nuorten MM-titteleitä ja maailmanennätyksiä ja lähtee Dohan MM-kisoihin 400 metrin aitojen kauden tilastokakkosena ajalla 52,85, mutta sen lisäksi McLaughlin osaa hyödyntää sosiaalista mediaa. Siitä ovat todisteena esimerkiksi nuoren naisen yli 400 000 Instagram-seuraajaa.– Hänen tämänhetkisen tasonsa synnyttämä odotusarvo tuleville vuosille on varmasti iso tekijä (sponsorien kiinnostukseen). Hän kiinnostaa perinteisessä ja uudessa mediassa urheilijana ja persoonana, mihin vaikuttaa esimerkiksi se, että hän on muodikas ja tyylitajuinen, Halme arvioi.– Lähden kuitenkin siitä, että yleisurheilussa uskottava tulostaso ja ammattimainen asenne ovat avainroolissa.ruotsalainen yleisurheilumanageri Daniel Wessfeldt https://www.is.fi/haku/?query=daniel+wessfeldt sanoi Aftonbladetille, että valokuvamallin ulkonäkö on ollut tärkeää McLaughlinin markkina-arvolle.

Miten paljon ulkonäöstä on apua, kun puhutaan hyvin ansaitsevista yleisurheilijoista?

Naisten 400 metrin aidat, finaali pe 4.10. klo 21.30.