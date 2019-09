Yleisurheilu

Ruotsin ja Norjan supertähdet ovat iskussa – Ståhl, Duplantis ja Warholm taistelevat MM-kullasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Duplantis saattoi leikitellä





Warholm oli välierien nopein





Tulokset: