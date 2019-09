Kolmen suomalaisammattilaisen jalo ele merkitsi SE-aituri Annimari Kortteelle valtavasti: ”Minulla ei olisi ollut mitenkään varaa”

Yleisurheilu

Kolmen suomalaisammattilaisen jalo ele merkitsi SE-aituri Annimari Kortteelle valtavasti: ”Minulla ei olisi ol

12,72.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaliskuusta





Kokkosen





On mahdotonta

Kaveri hoiti Mo Farahia

Huippu-urheilijat