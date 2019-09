Jäätävä syysmyrsky Suomen mitalitoiveille Dohan MM-kisoissa – yksikin pistesija vaatisi yleisurheilijoilta venymistä

Yleisurheilu

Jäätävä syysmyrsky Suomen mitalitoiveille Dohan MM-kisoissa – yksikin pistesija vaatisi yleisurheilijoilta ven

https://twitter.com/JarkkoFinni/status/1171677817794367488

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärki karkasi Suomelta

Pistekahvien aika?