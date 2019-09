Yleisurheilun MM-kisoja Qatarissa uhkaa kiusallinen fiasko – ”Jos Suomessa olisi sama tilanne, olisin huolissani”

Yleisurheilu

Yleisurheilun MM-kisoja Qatarissa uhkaa kiusallinen fiasko – ”Jos Suomessa olisi sama tilanne, olisin huolissa

Yleisurheilukauden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

päätapahtuman eli Dohan MM-kisojen alkuun on enää kaksi viikkoa. Suureksi urheilumahdiksi tähtäävän Qatarin valtaeliitti haluaa kiillottaa tapahtumalla imagoaan, mutta yritystä varjostaa kiusallinen ilmiö.MM-lippujen ennakkomyynnin perusteella vaikuttaa, että 48 000-paikkaisen Khalifa International -stadionin katsomot ammottavat ison osan ajasta tyhjillään.Yleisurheilumanageri Daniel Wessfeldt https://www.is.fi/haku/?query=daniel+wessfeldt kertoi alkuviikosta ruotsalaislehti Aftonbladetille, että kymmenen päivää kestäviin kisoihin oli myyty elokuun lopussa kaikkiaan vain 22 000 lippua.– Määrä nousee MM-kisojen lähestyessä. Kukaan ei kuitenkaan oleta, että kisoihin tulisi enempää kuin 8 000 katsojaa per päivä, Wessfeldt enteili.aikaan kun ruotsalaismedia on päivitellyt ”ennätyksellistä yleisöfiaskoa”, qatarilaisviestimissä on hehkutettu lippujen käyvän kuin kuumille kiville.

Miten MM-kisojen lipunmyynti on oikeasti sujunut Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski?

Ero





MM-lippujen

Yleisökato





Hyvän

Suomesta vajaan 100 hengen kannattajaryhmä

Tavallista