Yleisurheilu

Tässä on yleisurheilun MM-kisojen aikataulu – maailman parhaat taistelevat mitaleista poikkeuksellisen myöhään

PÄIVÄ 1, PERJANTAI 27.9.

PÄIVÄ 2, LAUANTAI 28.9.

PÄIVÄ 3, SUNNUNTAI 29.9.

PÄIVÄ 4, MAANANTAI 30.9.

PÄIVÄ 5, TIISTAI 1.10.

PÄIVÄ 6, KESKIVIIKKO 2.10.

PÄIVÄ 7, TORSTAI 3.10.

PÄIVÄ 8, PERJANTAI 4.10.

PÄIVÄ 9, LAUANTAI 5.10.

PÄIVÄ 10, SUNNUNTAI 6.10.

Suomen MM-joukkue

Dohassa kilpaillaan historian 17. yleisurheilun MM-kisat. Ensimmäiset järjestettiin Helsingin Olympiastadionilla 1983.Dohan MM-kisojen ajankohta on poikkeuksellinen. Qatarin kuumien sääolosuhteiden takia kisat järjestetään syksyllä. Kisat alkavat perjantaina 27. syyskuuta ja viimeinen – kymmenes – kisapäivä on ohjelmassa sunnuntaina 6. lokakuuta.Kuumuuden takia myös maratonjuoksujen sekä kävelyjen kisat käydään yöllä (Qatar ja Suomi sijaitsevat samalla aikavyöhykkeellä).Alla kaikkien kisapäivien ohjelma:Klo 16.30 Pituus, karsinta (M)Klo 16.35 100m, alkuerät (N)Klo 16.40 Moukari, karsintaryhmä A (N)Klo 17.10 800m, alkuerät (N)Klo 17.30 Seiväshyppy, karsinta (N)Klo 18.05 100m, alkuerät (M)Klo 18.10 Moukari, karsintaryhmä B (N)Klo 18.40 Korkeushyppy, karsinta (N)Klo 19.00 3000m esteet, alkuerät (N)Klo 19.25 Kolmiloikka, karsinta (M)Klo 19.55 5000m, alkuerät (M)Klo 20.30 400m aidat, alkuerät (M)Klo 23.59 Maraton, finaali (N)Klo 16.15 Kiekko, karsintaryhmä A (M)Klo 16.30 100m, alkuerät (N)Klo 17.05 800m, alkuerät (M)Klo 17.30 Seiväs, karsinta (M)Klo 17.45 Kiekko, karsintaryhmä B (M)Klo 18.05 400m aidat, välierät (M)Klo 18.45 100m, välierät (M)Klo 19.15 800m, välierät (N)Klo 19.25 Moukari, finaali (N)Klo 20.00 4X400m, alkuerät (M/N)Klo 20.40 Pituushyppy, finaali (M)Klo 21.10 10 000m, finaali (N)Klo 22.15 100m, finaali (M)Klo 23.30 50km kävely, finaali (M/N)Klo 20.05 200m, alkuerät (M)Klo 20.40 Seiväshyppy, finaali (N)Klo 21.20 100m, välierät (N)Klo 21.45 Kolmiloikka, finaali (M)Klo 21.55 800m, välierät (M)Klo 22.35 4X400m, finaali (M/N)Klo 23.20 100m, finaali (N)Klo 23.30 20km kävely, finaali (N)Klo 16.30 Keihäänheitto, karsintaryhmä A (N)Klo 17.05 200m, alkuerät (N)Klo 18.00 Keihäänheitto, karsintaryhmä B (N)Klo 18.20 400m, alkuerät (N)Klo 20.05 110m aidat, alkuerät (M)Klo 20.30 Korkeushyppy, finaali (N)Klo 20.50 200m, välierät (M)Klo 21.20 5000m, finaali (M)Klo 21.25 Kiekonheitto, finaali (M)Klo 21.50 3000m esteet, finaali (N)Klo 22.10 800m, finaali (N)Klo 22.40 400m aidat, finaali (M)Klo 16.30 Moukari, karsintaryhmä A (M)Klo 16.35 400m, alkuerät (M)Klo 16.50 Korkeushyppy, karsinta (M)Klo 17.30 400m aidat, alkuerät (N)Klo 18.00 Moukari, karsintaryhmä B (M)Klo 18.15 3000m esteet, alkuerät (M)Klo 20.05 Seiväshyppy, finaali (M)Klo 20.50 400m, välierät (N)Klo 21.20 Keihäänheitto, finaali (N)Klo 21.35 200m, välierät (N)Klo 22.10 800m, finaali (M)Klo 22.40 200m, finaali (M)Klo 16.35 100m, kymmenottelu (M)Klo 16.45 Kuula, karsinta (N)Klo 17.05 100m aidat, seitsenottelu (N)Klo 17.30 Pituushyppy, kymmenottelu (M)Klo 17.35 1500m, alkuerät (N)Klo 18.00 Kiekonheitto, karsintaryhmä A (N)Klo 18.15 Korkeushyppy, seitsenottelu (N)Klo 18.25 5000m, alkuerät (N)Klo 18.50 Kuulantyöntö, kymmenottelu (M)Klo 19.25 Kiekonheitto, karsintaryhmä B (N)Klo 20.05 110m aidat, välierät (M)Klo 20.30 Kuulantyöntö, seitsenottelu (N)Klo 20.35 400m, välierät (M)Klo 20.40 Korkeushyppy, kymmenottelu (M)Klo 21.05 400m aidat, välierät (N)Klo 21.40 Moukarinheitto, finaali (M)Klo 21.50 200m, seitsenottelu (N)Klo 22.35 200m, finaali (N)Klo 22.55 110m aidat, finaali (M)Klo 23.15 400m, kymmenottelu (M)Klo 16.35 110m aidat, kymmenottelu (M)Klo 16.40 Kolmiloikka, karsinta (N)Klo 17.30 Kiekonheitto, kymmenottelu ryhmä A (M)Klo 18.15 Pituushyppy, seitsenottelu (N)Klo 18.35 Kiekonheitto, kymmenottelu ryhmä B (M)Klo 19.05 Seiväshyppy, kymmenottelu ryhmä A (M)Klo 19.20 Kuulantyöntö, karsinta (M)Klo 20.05 Seiväshyppy, kymmenottelu ryhmä B (M)Klo 20.10 Keihäänheitto, seitsenottelu (N)Klo 22.00 1500m, alkuerät (M)Klo 22.05 Keihäänheitto, kymmenottelu ryhmä A (M)Klo 22.35 Kuulantyöntö, finaali (N)Klo 23.00 1500m, välierät (N)Klo 23.10 Keihäänheitto, kymmenottelu ryhmä B (M)Klo 23.50 400m, finaali (N)Klo 00.05 800m, seitsenottelu (N)Klo 00.15 1500m, kymmenottelu (M)Klo 20.10 1500m ,välierät (M)Klo 20.15 Korkeushyppy, finaali (M)Klo 20.40 4X100m, alkuerät (N)Klo 21.00 Kiekonheitto, finaali (N)Klo 21.05 4X100m, alkuerät (M)Klo 21.30 400m aidat, finaali (N)Klo 21.45 3000m esteet, finaali (M)Klo 22.20 400m, finaali (M)Klo 23.30 20km kävely (M)Klo 16.30 Keihäänheitto, karsintaryhmä A (M)Klo 17.15 100m aidat, alkuerät (N)Klo 17.50 Pituushyppy, karsinta (N)Klo 18.00 Keihäänheitto, karsintaryhmä B (M)Klo 19.55 4X400m, alkuerät (N)Klo 20.05 Kuulantyöntö, finaali (M)Klo 20.25 4X400m, alkuerät (M)Klo 20.35 Kolmiloikka, finaali (N)Klo 20.55 1500m, finaali (N)Klo 21.25 5000m, finaali (N)Klo 22.05 4X100m, finaali (N)Klo 22.15 4X100m, finaali (M)Klo 23.59 Maraton, finaali (M)Klo 19.05 100m aidat, välierät (N)Klo 19.15 Pituushyppy, finaali (N)Klo 19.40 1500m, finaali (M)Klo 19.55 Keihäänheitto, finaali (M)Klo 20.00 10 000m, finaali (M)Klo 20.50 100m aidat, finaali (N)Klo 21.15 4X400m, finaali (N)Klo 21.30 4X400m, finaali (M)Seiväs: Wilma Murto Salon Vilpas 451/471Pituus: Taika Koilahti Turun Weikot 669/6693000 m ej: Camilla Richardsson Vasa IS 9.35,27100 m aj: Reetta Hurske Tampereen Pyrintö 12,78, Annimari Korte HIFK 12,72, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat 12,90/12,81 (2016)Seitsenottelu: Maria Huntington Tampereen Pyrintö 6339 pistettäKorkeus: Ella Junnila Tampereen Pyrintö 195Kolmiloikka: Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy 14,38 hallissaMaraton: Anne-Mari Hyryläinen Nagu IF 2.35.05/2.28.53 (2018), Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet 2.34.49/2.33.24 (2015)50 km:n kävely: Tiia Kuikka Lappeenrannan Urheilu-Miehet 4.29.25.3000 m:n ej: Topi Raitanen HKV 8.21,47Kolmiloikka: Simo Lipsanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 16,98 hallissa/17,14 (2017)Keihäs: Lassi Etelätalo Joensuun Kataja 84,11/84,98, Oliver Helander IF Raseborg 86,93/88,02 (2018), Antti Ruuskanen Pielaveden Sampo 85,15/88,98 (2015), kotiin jäävä varamies: Toni Kuusela Kuortaneen Kunto 83,40/83,4050 km:n kävely: Jarkko Kinnunen Jalasjärven Jalas 3.51.16/3.46.25 (2012), Veli-Matti ”Aku” Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 3.46.54/3.44.43 (2018)