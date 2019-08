Arvokisapaineet olivat murtaa keihäslegenda Aki Parviaisen nuorena – managerin oivallus avasi lukon: ”Synnyin uudestaan”

Yleisurheilu

Arvokisapaineet olivat murtaa keihäslegenda Aki Parviaisen nuorena – managerin oivallus avasi lukon: ”Synnyin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkinen valmentaja avuksi









Veljenpojat ovat Parviainen 2.0