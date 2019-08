Suomen pituushypyn kärkinimi tuomitsee jyrkästi vuoristossa kilpailemisen – Arto Bryggare säestää: ”Tulosmanipulointia”

Yleisurheilu

Suomen pituushypyn kärkinimi tuomitsee jyrkästi vuoristossa kilpailemisen – Arto Bryggare säestää: ”Tulosmanip

https://www.is.fi/haku/?query=arttu+pajulahti

https://www.is.fi/haku/?query=eero+haapala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy