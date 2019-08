Yleisurheilu

Tero Pitkämäki, 36, puntaroi tarkasti jatkoaan: ”Jos päätös kallistuu lopettamisen suuntaan...”

Vaikka

Pitkämäki





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelma









Pitkämäen

Sopimukset katkolla

Suomen