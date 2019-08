Yleisurheilu

Katso kaikki Kalevan kisojen lauantain loppukilpailujen tulokset

112. Kalevan kisat, 3/4 päivän loppukilpailut:

1) Konsta Alatupa KokkTU 10,53, 2) Riku Illukka VantSa 10,59, 3) Samuel Purola OulPy 10,64, 4) Otto Ahlfors IkaalU 10,66, 5) Kristian Pulli KaipVi 10,69, 6) Willem Kajander BorgåAk 10,71, 7) Jesse Väyrynen JyväskKU 10,84, 8) Tuukka Huuskola EsboIF 10,94.1) Topi Raitanen HKV 8.45,92, 2) Miika Tenhunen NivU 9.01,28, 3) Eemil Helander JyväskKU 9.01,44, 4) Hannu Granberg LahdA 9.03,29, 5) Joonas Harjamäki HKV 9.16,19, 6) Jari Piller VehkVei 9.20,35, 7) Mikko Hirvonen JoensKa 9.21,30, 8) Kari Poutiainen LimNM 9.28,86, 9) Walte Hautala LahdA 9.32,96, 10) Samuel Auvinen JoensKa 9.36,04, 11) Eero Heinonen TuUL 9.39,35, 12) Väinö Klemola KuopRei 9.46,45, 13) Vilho Helenius NokU 9.51,86.1) Tomas Wecksten KarhU 531, 2) Anton Kunnas IFSibboV 511, 3) Eetu Turakainen TuUL, Einari Välimäki NoormNo 501, 5) Mikko Paavola AlajA 501, 6) Juuso Toivonen ÄhtU, Jere Keskinen VaasTo 481. Aleksi Saarelainen EspTa, Tuomas Outinen LappUM, Juho Alasaari LaihLu ei tulosta.1) Elmo Savola LappVei 10,99, 2) Leo Uusimäki KU-58 11,02, 3) Juuso Hassi OrivPo 11,19, 4) Petri Ihander KeskiUYU 11,19, 5) Aleksi Salminen HarjavJy 11,45, 6) Petri Lemmetyinen KU-58 11,52.1) Savola 700, 2) Ihander 690, 3) Hassi 689, 4) Ville Kattelus YlihJu 670, 5) Uusimäki KU-58 667, 6) Jere Liskojärvi HelsTa 666.1) Savola 14,10, 2) Eetu Kangas SeinäjSU 13,24, 3) Hassi 12,91, 4) Kattelus 12,84, 5) Ihander 12,72, 6) Lemmetyinen 12,59.1) Savola 193, 2) Hassi 190, 3) Ihander 181, 4) Liskojärvi 178, 5) Otto Ylöstalo IFSibboV 175, 6) Kattelus 172.1) Savola 49,85, 2) Uusimäki 50,01, 3) Hassi 51,20, 4) Kattelus 52,49, 5) Ylöstalo 52,52, 6) Ihander 52,74,1) Savola 3973, 2) Hassi 3743, 3) Ihander 3588, 4) Uusimäki 3536, 5) Kattelus 3409, 6) Ylöstalo 3346, 7) Liskojärvi 3292, 8) Tuomas Helin LahdA 2941, 9) Lemmetyinen 2692, 10) Kangas 1997, 11) Aleksi Salminen 763.1) Lotta Kemppinen HIFK 11,65, 2) Hanna-Maari Latvala JyväskKU 11,66, 3) Anniina Kortetmaa JyväskKU 11,71, 4) Taika Koilahti TurWei 11,78, 5) Jandeh Jallow OulPy 12,03, 6) Johanna Kylmänen RaisKu 12,08, 7) Jenna Kokkonen KajKi 12,15, 8) Jenna Jokela HIFK 12,16.1) Camilla Richardsson VasaIS 9.44,21, 2) Janica Rauma ForssSa 10.08,43, 3) Sofie Lövdahl VasaIS 10.48,10, 4) Linnea Harala SomE 10.48,56, 5) Aino Kuljukka LahdA 10.55,88, 6) Oona Kettunen KarhKa 10.56,42, 7) Emma Hakala EspTa 10.57,42, 8) Pihla Hokkanen KuopRei 10.59,70, 9) Sara-Elise Ruokonen KuusjHu 11.06,73, 10) Emma Hietaranta LappUM 11.10,53, 11) Oona-Mari Hakulinen JyväskKU 11.11,90, 12) Anni Suominen RaisKu 11.15,59, 13) Salla Laukkanen LahdA 11.20,57, 14) Roosa Hämäläinen KälvTa 11.24,33, Astrid Snäll ForssSa DNF, Mira Tuominen ForssSa keskeytti.1) Heidi Nokelainen JoensKa 58,70, 2) Julia Valtanen RaumU 54,78, 3) Jatta-Mari Jääskeläinen TuUL 54,28, 4) Vivian Suominen HIFK 53,10, 5) Saara Lipsanen LappUM 52,18, 6) Jenni Kangas SeinäjSU 50,89, 7) Sanni Utriainen TampPy 49,77, 8) Miia Makkonen SysmSi 49,55, 9) Sanne Erkkola TuUL 49,34, 10) Janette Lepistö LehtimJy 49,28.1) Krista Tervo KarhKa 69,58, 2) Kati Ojaloo NoormNo 67,95, 3) Suvi Koskinen KauhajKa 64,87, 4) Inga Linna RiihimKi 63,33, 5) Heli Rinnekari NurmijYU 62,73, 6) Kiira Väänänen VarpVi 62,56, 7) Johanna Witka SomE 61,30, 8) Silja Kosonen SomE 61,15, 9) Tytti Oikarainen PosPy 55,01, 10) Sara Killinen LapVi 54,12.1) Maria Huntington TampPy 643, 2) Miia Sillman TampPy 621, 3) Hertta Heikkinen JoensKa 604, 4) Amanda Liljendal BorgåAk 570, 5) Janette Hanski KarhU 569, 6) Jutta Heikkinen JoensKa 568.1) Jutta Heikkinen 45,30, 2) Sillman 44,59, 3) Huntington 44,20, 4) Liljendal 42,78, 5) Hertta Heikkinen 40,42, 6) Iina-Kaisa Mäkelä KU-58 40,03.1) Hertta Heikkinen 2.16,03, 2) Jutta Heikkinen 2.17,71, 3) Huntington 2.20,27, 4) Hanski 2.22,18, 5) Sillman 2.24,91, 6) Laura Lepistö PorinYU 2.26,94.1) Huntington 6339, 2) Sillman 6048, 3) Jutta Heikkinen 5952, 4) Hertta Heikkinen 5926, 5) Hanski 5224, 6) Liljendal 5181, 7) Maria Peura TervTe 4796, 8) Lepistö 4789, 9) Mäkelä 4733, 10) Heidi Parikka HKV 4648,11) Valentina Lemettinen SeinäjSU 4514, 12) Minttu Mattinen LappUM 4497, 13) Iitu Sutela LappUM 4339, 14) Karoliina Isoaho EspTa 3474, 15) Reeta Valve MuurY 2808, 16) Lotta Putkiranta EspTa 2256.1) Leo-Pekka Tähti PorinTa 49,30, 2) Henry Manni LänsiUU 51,86, 3) Niko Ristiranta KuusKi 56,67, 4) Esa-Pekka Mattila EspTa 57,49, 5) Amanda Kotaja VampU 59,48, 6) Henry Sundholm TuUL 1.13,00.